أخبار عاجلة

منى مينا: قانون التأمين الصحي «ستارة خلفية للخصخصة» -
الوفد: إدارة «هني ويل» بالعاشر تتحدى القانون وتتجاهل مطالب العمال -
لماذا اختفت ملامح جريمة بحر البقر بالتزامن مع زيارة وفد إسرائيلي؟ -
أبو الغيط: الوضع السوري مؤلم.. ونطالب بملاحقة الجناة -
طرح 9 شواطئ في مزاد علني بالإسكندرية -
مشرف نظافة بالمنيا.. باع صناديق القمامة وأبلغ عن سرقتها -
«سعفان» يسلم 63 عقد عمل لذوى القدرات الخاصة -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : كيف أتعامل مع الطفل في سن سنة ونصف و الثواب والعقاب -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : إزاي نجاوب الطفل على الأسئلة المتعلقة بالوفاة -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : إزاي نجاوب الطفل على السؤال المحرج " أنا جيت إزاي " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ندوة توعوية لفلاحى فاقوس حول زراعة بنجر السكر

Google+ Print
ندوة توعوية لفلاحى فاقوس حول زراعة بنجر السكر ندوة توعوية لفلاحى فاقوس حول زراعة بنجر السكر
عقدت مديرية الزراعة اليوم الثلاثاء، عقد ندوة إرشادية موسعة حول محصول بنجر السكر فى قرية الروضة التابعة لمركز فاقوس بحضور عدد من المزارعين، وذلك فى إطار برنامج النهوض بالمحاصيل السكرية.

ونوقش خلال الندوة، أهم المعاملات والعمليات الزراعية بهدف الحصول على أعلى إنتاجية للفدان بتنفيذ حزم التوصيات الفنية عن طريق الإرشاد الزراعى ومجلس المحاصيل السكرية والبحوث الزراعية والمتمثلة فى التجهيز والتسوية والتخطيط الجيد للأرض الزراعية للوصول للكثافة النباتية العالية حوالى (30: 35) ألف نبات للفدان، والاهتمام بالعمليات الزراعية مثل (إزالة الحشائش ـ العزيق ـ الخربشة ـ الخف) وإضافة التسميد الأزوتى المقرر حوالى (80 : 100) وحدة أزوت تضاف على دفعتين ومقاومة الآفات الحشرية التى تصيب البنجر وكذلك الأمراض الفطرية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365