ندوة توعوية لفلاحى فاقوس حول زراعة بنجر السكر

عقدت مديرية الزراعة اليوم الثلاثاء، عقد ندوة إرشادية موسعة حول محصول بنجر السكر فى قرية الروضة التابعة لمركز فاقوس بحضور عدد من المزارعين، وذلك فى إطار برنامج النهوض بالمحاصيل السكرية.

ونوقش خلال الندوة، أهم المعاملات والعمليات الزراعية بهدف الحصول على أعلى إنتاجية للفدان بتنفيذ حزم التوصيات الفنية عن طريق الإرشاد الزراعى ومجلس المحاصيل السكرية والبحوث الزراعية والمتمثلة فى التجهيز والتسوية والتخطيط الجيد للأرض الزراعية للوصول للكثافة النباتية العالية حوالى (30: 35) ألف نبات للفدان، والاهتمام بالعمليات الزراعية مثل (إزالة الحشائش ـ العزيق ـ الخربشة ـ الخف) وإضافة التسميد الأزوتى المقرر حوالى (80 : 100) وحدة أزوت تضاف على دفعتين ومقاومة الآفات الحشرية التى تصيب البنجر وكذلك الأمراض الفطرية.

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