سامح عاشور من كفر الشيخ: المرحلة المقبلة ستشهد مشروع "الإنابة الإلكترونية"

قال سامح عاشور، المرشح لمنصب نقيب المحامين، إن معاش المحامين لن يتوقف عند الـ1600 جنيه وأنه سيزيد بصورة مرضية كريمة لرعاية المحامين وأسرهم، كما تحدث عما أسماه بطفرة الخدمات التى تقدم من النقابة للمحامين ومنظومة العلاج التى تقدمها النقابة .

جاء ذلك خلال لقاء سامح عاشور المرشح لمنصب النقيب في انتخابات مجلس النقابة العامة والمقرر إجراؤها يوم 8 نوفمبر المقبل، بعدد كبير من المحامين بكفر الشيخ بحديقة صنعاء، بحضور مدحت عاشور نقيب المحامين بكفر الشيخ ومجلس نقابة المحامين الفرعية بكفر الشيخ.

وكشف عاشور عن أن المرحلة المقبلة ستشهد مشروع "الإنابة الإلكترونية" وذلك لتسيير عمل المحامين بأنحاء الجمهورية، كما سيتم عمل سجل بكل نقابة فرعية للانتداب في التحقيقات والقضايا الخاصة بمقابل كريم يتم صرفه فورًا.

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