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محافظ قنا يرفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لهطول أمطار غزيرة

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محافظ قنا يرفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لهطول أمطار غزيرة محافظ قنا يرفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لهطول أمطار غزيرة
أصدر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا توجيهات لرؤساء المراكز ومديرى القطاعات برفع درجة الاستعداد، تحسبا لتعرض المحافظة للسيول أو أمطار غزيرة ضمن موجة طقس سيئ التى تشهدها البلاد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بديوان عام المحافظة بحضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، وأشار المحافظ إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات بالمديريات والوحدات المحلية تعمل على مدار الـ24 ساعة يوميا، لتلقى أى بلاغات تفيد بحدوث سيول وتم ربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وأصدر المحافظ تعليماته بتطهير جميع مخرات السيول وعددها 12 بقرى ومدن المحافظة ومراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة تعرض المحافظة للسيول.

وأشار حسين السيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى إلى أنه تمت مراجعة الأرصدة الحيوية ومهمات إقامة معسكرات الإيواء وتجهيز كميات كبيرة من البطاطين والفراش والتموين والأدوية تحسبا لحدوث أى طارئ لتوزيعها على الفور فى حالة الضرورة وذلك بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر.

وقال المهندس محى عبدالله وكيل وزارة إنه تم المرور على جميع المخابز للتأكد من وجود خزانات مياه ومولدات كهرباء احتياطية ضماناً لاستمرار إنتاج الخبز فى حال انقطاع الكهرباء والمياه.

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مصر 365

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