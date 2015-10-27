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القبض على 58 مشتبهًا فيهم وتدمير بؤر إرهابية جنوب العريش والشيخ زويد ورفح

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القبض على 58 مشتبهًا فيهم وتدمير بؤر إرهابية جنوب العريش والشيخ زويد ورفح القبض على 58 مشتبهًا فيهم وتدمير بؤر إرهابية جنوب العريش والشيخ زويد ورفح
أسفرت الحملة الأمنية التى شنتها قوات الأمن جنوب العريش والشيخ زويد ورفح عن القبض على 58 من المشتبه فيهم إلى جانب تدمير عدد من البؤر الإرهابية وتفجير عبوة ناسفة.

وقالت مصادر أمنية، فى تصريح لها اليوم الثلاثاء، إن الحملة استهدفت مناطق جنوب العريش والشيخ زويد ورفح، حيث تمت مداهمة أوكار الإرهاب، والقبض على 58 شخصًا من المشتبه فيهم، وجارٍ فحصهم لبحث مدى تورطهم فى الأحداث.

وأضافت المصادر أنه تم خلال الحملة حرق وتدمير عدد من البؤر التى تستخدمها العناصر الإرهابية فى تنفيذ هجماتها ضد قوات الجيش والشرطة، وتم التحفظ على 4 سيارات، وجارٍ فحصها عن طريق الجهات المعنية.

ومن جهة أخرى، تم الكشف عن عبوة ناسفة زرعتها العناصر التكفيرية فى طريق القوات، حيث تم تفجيرها دون خسائر أو إصابات، وفحص وتمشيط 76 عمارة سكنية جنوب العريش.
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