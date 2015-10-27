كيفية تنظيف الكبد من السموم و الحفاظ عليه

يعمل الكبد كما قلنا على تخليص الجسم من السموم فهو يقوم بوظيفة مهمة وهي تحويل السموم التي تدخل الجسم إلى سموم يمكن لأعضاء الجسم الأخرى التخلص منها عن طريق الأنزيمات الموجودة في داخله فمن السموم التي يمكن للكبد التخلص منها هي السموم الناتجة عن المخدرات والمشروبات الكحولية والمبيدات الحشرية والهرمونات الختلفة، وعند تراكم السموم في الجسم والتي تحدث لعدد من الأسباب ومن أشهرها الإدمان على الكحول والمخدرات يحدث ما يعرف بتليف الكبد وهو داء صعب جداً ومزمن يؤدي إلى استبدال أنسجة الكبد بأنسجة ليفية ويحدث بسببه العديد من المضاعفات الخطيرة والتي قد تؤدي إلى الوفاة في حالات كثيرة. وتعتبر وقاية الكبد من السموم هي المرحلة الأولى لتخليصه من هذه السموم، فيجب الابتعاد عن المخدرات والكحول، والحرص على تناول الأطعمة النظيفة والمغسولة وغسل اليدين قبل الأكل دائماً فهذا يعتبر من الأمور المهمة جداً في تقليل كمية السموم التي تدخل إلى الجسم ومن المهم أيضاً التقليل من الأغذية الكيميائية والمصنعة، ويوجد عدد من الأطعمة الأخرى التي التي تساعد على تنظيف الكبد من السموم وهذه الأطعمة لا تعتبر علاجاً للكبد إلّا أنها تساعد في الحفاظ عليه أمّا من اجل تخليص الكبد من السموم بالكامل فيمكن مراجعة الطبيب من أجل ذكر الطرق الأمثل كعلاج تنظيف الكبد من السموم، ومن هذه الأطعمة الثوم والكركم والشاي الأخضر والخضار ذات الأوراق الخضراء والتفاح وزيت الزيتون والليمون والملفوف، كما أنّه من المهم أيضاً الحصول على كمية كافية من الماء والسوائل المختلفة خلال اليوم من أجل مساعدة الجسم على التخلص من السموم المختلفة.

شبكةعيونالإخبارية

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