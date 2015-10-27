يشعل النار فى الشقة لرفض والدته إعطاءه الأموال لشراء المخدرات

لم يجد شاب مدمن، أمامه عقب رفض والدته إعطاءه الأموال لشراء متطلباته من المخدرات، سوى أن قام بإشعال النيران فى الشقة التى يقيم فيها مع أسرته وحرق محتوياتها وفر هاربا، حتم تم ضبطه واعترف بحرق الشقة عمدا، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

تفاصيل الواقعة بدأت مع تلقى الأجهزة الأمنية بلاغا بنشوب حريق فى شقة بمنطقة الأميرية، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية وتمكنوا من السيطرة على الحريق، وبسؤال ربة منزل مقيمة بالشقة، أفادت بأن نجلها "أحمد س أ" 25 سنة، وراء الحريق وإشعال النيران فى الشقة عمدا بسبب رفضها إعطاءه الأموال لشراء المخدرات التى يتعاطاها فى محاولة منها للضغط عليه وإيقاف تعاطيه المخدرات.

ومن خلال الأكمنة تمكن النقيب كريم عبد العزيز معاون مباحث قسم شرطة الأميرية وبصحبته القوة المرافقة من ضبط الشاب وتبين أنه سبق اتهامه فى 4 قضايا أخرهم 7009 لسنة 2014م الأميرية "مخدرات"، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن "فرد خرطوش عيار 12مم و 4 طلقات من ذات العيار.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لرفض والدته إعطاءه مبلغ مالى لشراء المواد المخدرة، وهو ما دفعه لإشعال الحريق فى الشقة انتقاما منهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2840 لسنة 2015م إدارى القسم وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة الى النيابة العامة التى تولت التحقيق.