Dior Prestige طريقة مثالية لجمال دائم

الكمال والتجديد المذهل للبشرة

إن مستخلص Rose de Granville Nectar المُركز في Dior Prestige duo ينتشر بين الخلايا،من داخل البشرة إلى سطحها،وتعيد خلق تركيب معقد كامل مثل بتل الزهرة.

العطر الاستثنائي من أجل بشرة شبيهة ببِتل الزهور:

البنية الأساسية ل "Dior Prestige Le Nectar and Le Creme"تتفاعل كل يوم بشكل متكامل من أجل جعل البشرة كاملة ومنحها الرقي,الامتلاء والبنية الحيوية للزهرة المتفتحة حديثا.

تستعيد البشرة نضارتها،ملامحها، جمالها،ونعومتها، كما أنها تتفتح بشباب مشرق.

""Le Nectar:مجدد الخلايا الأفضل:

تمتلك بنيتها المائية تأثير مزدوج يدخل إلى داخل البشرة،وهو أكثر تركيزا بمرتين من Rose de Granville Nectar،كما أنه قوي وفعال ويحوي خصائص تجديد عالية.

إن الرحيق الجديد بعيد بناء نظام بنيوي للخلية متناغم داخل البشرة,وبذلك يمنحها إطار ثابت,والناظر إلى البشرة يجدها أكثر صلابة,وتصبح ملامحها أكثر تحديدا,أما الوجه فيظهر أكثر امتلاء ويستعيد مرونته.

""Le Creme-البنية الأساسية,مثالية شبيهة ببتل الزهور

إن البنية الطرية والقشدية الموجودة داخل المرطبان تغري إلى استخدامها,مع شعورها المدهش بالذوبان,تنزلق بين أصابعك فوق البشرة,تدعوك إلى إطالة كل حركة إلى أجل غير مسمى,كما أن بنيتها الشرنقية تغلف الوجه وتشعره براحة مطلقة.

إنه يحكم الخناق على مكوّن الرحيق النشط في الدخل,ويجبر الطبقة العليا من البشرة على خلق تناغم جديد على سطح البشرة.

تصبح البشرة أكثر طراوة مع الأيام,تعاد إليها بنيتها وتصبح متساوية أكثر,كما تظهر نضارتها بمظهر متجدد أكثر.

إن "Le Creme"غني ببودرة فريدة من نوعها من اجل مثالية فورية للبشرة,فبعد أول استعمال,تشعر البشرة يظهر عليها التحول,ويبجل الوجه بطراوة حيوية رائعة.

اشعري بالشعور المثير للبشرة الشبيهة ببتل الزهور بين أصابعك.

يمكن إعادة تعبئة""Dior Prestige:طريقة مثالية من أجل جمال دائم.

إحساس بالبهجة لتعزيز الأداء

فن العناية بالبشرة تقدمة""Dior

رفاهية عملية تركيب متمرسة مع الزمن:

بما أنه يجب التمتع بكل ما استثنائي حتى أفضل تفاصيله,فإن ""Diorقد كرست فنها في عناية البشرة قي مركبها الجديد""Dior Prestige,وقد أظهرت صبراً لا حدود له وكانت تستخدم أفضل المواد الخام,كما أن خبراء تركيب الدار قد أوصلوا فن العناية بالبشرة إلى ذروته لخلق ذلك الشعور الفريد من نوعه وإعادة المتعة التي تعتبر بصمة في بنية كل منتج من""Dior Prestige.

في عام 2015,قام خبراء التركيب في"Dior"بإعادة ابتكار الصيغة المميزة لمستحضر"Dior Prestige" في العناية بالبشرة بفضل مجالات خبرات فريدة من نوعها,تسمى"عملية تركيب متمرسة مع الزمن",وبالقيام بهذا,لقد أعادوا الصلة مع جوهر الرفاهية وهو الوقت.

يعتمد الرقي والإحساس بالسعادة للبنية على جودة البلورة للمواد الخام(واكس والزبد),كلما كان البلورة أجود,كلما زاد الإحساس بالبنية.

خلال عملية التركيب العادية,يتم تعريض البنية للحرارة مرة,ومن ثم تُترك لكي تبرد وتتبلور بشكل طبيعي.

خلال عملية تركيب متمرسة مع الزمن,يهتم خبراء تركيب"Dior"في تعريض البنية للحرارة وتبريدها خلال مراحل متتالية مسطر عليها للحصول على بلورات أصغر,أفضل,أكثر تناغما,والتركيب الذي ينتج عن ذلك يكون أجود,أكثر لمعانا,ويتمتع بقوة أكبر للدخول في الجلد.

إن الاستغراق بالوقت اللازم من أجل تقديم رفاهية في عناية البشرة للعناية هي سمة الحاسية في مستحضر"Dior Prestige"الجديد,بمعنى آخر,معرفة استغلال الوقت الأزلي من أجل مراسم استثنائية وإحساس بالمتعة لا نهائي بعد وضعه.