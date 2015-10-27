عطر FLEUR DE PORTOFINO متميّز من توم فورد

عطر FLEUR DE PORTOFINO المتألق والآسر يكشف عن التأثير الأخاذ لأزهار الساحل المتوسط حيث تتداخل رائحتها مع انطباعات حسية أخرى في تلك المنطقة مثل العسل والبرتقال. إنه جريء وبريء في آن معا.

FLEUR DE PORTOFINO هو ماء البارفان الرابع في مجموعة Neroli Portofino، إنه مكمل زهوري آسر لحيوية أو فريش من Neroli Portofino ولطابع أخشاب المحيط الذي يميز Costa Azzurra والعشبية الحامضية الفوارة التي تميز مندرينو دي أمالفي.

العطر

مستوحى من شلالات الأزهار من شجر الأكاسيا الأبيض، الشجر المظلل المحبب الذي يزين حدائق الشرق الأوسط وممراتها. يحتوي هذ العطر على نفحات من الليمون الصقلي وأوراق البيغارد والبنفسج والياسمين وعسل الأكاسيا.

النفحات العليا هي توليفة من خلاصات حامضية غضة. مزيج من الليمون الصقلي والمندرين من سورينتو وبرغموت الكالابريز والتانجرين الغض يستحضر صورة لثلم البرتقال الغارقة بأمطار المحيط الساحلية. هذا الكوكتيل معزز بالبيغارد(البرتقال المر غير القابل للأكل) وأوراق الأبسولوت لمزيد من العمق. أوراق أبسولوت Orpur® البنفسجية تغلف التوليفة بنكهة ورق النباتات الخضراء.

السيرينغا أيضا تعرف بزهرة البرتقال الزائفة – تدعم النفحات الأولى بطابع زهوري الأخاذ والساحر كما زهر البرتقال ولكن مع لمسة أكثر انتعاشا من شجرة الهني ساكل وبراعم الغاردينيا الخضراء.

جوهر العطر هو توليفة أساسها وزهر الأكاسيا البيضاء. نفحات من الكاسي والميموزا، تتميز الأكاسيا البيضاء بغناها بزهر البرتقال الأخاذ وآثار تابلية. هذه النفحة المحيرة مقرونة مع بتلات المغنوليا البيضاء، ومغلفة بخلاصات الأزهار الساحلية المتوسطية: تامبلر زهر البرتقال، زهر الأبسولوت المغربي، وتركيز الياسمين بجودة استثنائية grandiflorum، المعروف برائحته الأخاذة.

النفحات الأساسية: ترتكز على توليفة عسل الأكاسيا—عسل مصنوع حصريا من نكتار زهرة الأكاسيا. السيستوس أبسولوت يضفي لمسة راتينجية ذهبية، بينما الفانيلا أبسولوت وبلسم التولو يضفيان دفئهما البلسمي. بذور الزباد والأمبريت يعطيان رائحة المسك الحيواني الذي يدعم حسيا الجوهر الزهوري. FLEUR DE PORTOFINO يجسد الشخصية الإيطالية مع رغبة عميقة للتألق ولفت الأنظار.

العبوات

يقدم عطر فلور دي بورتوفينو داخل زجاجات باللون الأزرق الفاتح وهي نسخة عن زجاجة Neroli Portofino bottle التركوازية اللون.

بلون زرقة مياه البحر عندما تلتقي الرمل أو في يوم مشمس. زجاجة فلور دي بورتوفينو تحمل صفيحة الاسم المعدنية الذهبية، مع حبل ذهبي على عنق الزجاجة ومعلبة في علبة كرتونية بنفس درجة اللون الأزرق.