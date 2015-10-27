4 أقنعة من العسل لتنعيم البشرة

تحتاجين بالتأكيد إلى الحصول على بشرة مشرقة ومتألقة، لاسيما في هذه الأيام التي تكثر فيها الزيارات والمناسبات. ولعلّ من أهم المكونات الطبيعية، التي قد تمنحك بشرة مشرقة، العسل؛ فهناك العديد من الأقنعة التي تتميز بفعاليتها بفضل احتوائها على العسل، الذي يُعتبر من أبرع العناصر في زيادة رطوبة البشرة، وفي التقليل من حبّ الشباب، الذي يكثر في هذه الأيام، بالإضافة إلى أنه يناسب جميع أنواع البشرة.

إليك أفضل 4 أقنعة لتوهج ونعومة بشرتك، فاختاري منها ما يعجبك:

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1.أحضري أوقيتين من الحليب الساخن مع ملعقة من الخميرة الجافة، وامزجي الخليط جيدًا، ثم أضيفي ملعقةً من العسل وقلّبيها جيدًا. أخيرًا، أضيفي 3 ملاعق من دقيق الأرز مع التقليب جيدًا، حتى تحصلي على عجينة متماسكة. ضعيها على بشرتك، واتركيها حتى تجف، ثم افركي بشرتك بلطف بأطراف أصابعك، واغسلي بشرتك بالماء الفاتر.

2.ضعي في الخلاط نصف ثمرة خيار+ ملعقة من العسل+ ملعقة من الزبادي، واخلطي جيدًا، ثمّ ضعي الخليط على بشرتك، واتركيه خمس دقائق، ثم اشطفي بشرتك بالماء الدافئ.

3.أحضري ملعقةً من قشر البرتقال المجفف + نصف ملعقة من الكركم + ملعقة من العسل. امزجي الخليط حتى تحصلي على عجينة إلى حدّ ما، ثمّ ضعي الخليط على بشرتك، بواسطة فرشاة مكياج قديمة. اتركي الخليط حتى يجفّ، ثمّ اشطفي بشرتك جيدًا بالماء الفاتر؛ فهذا الخليط يساعد على تقليل علامات الشيخوخة والتخلص من حب الشباب.

4.أحضري ملعقتين من الأفوكادو المهروس+ ملعقة من عصير الأناناس+ ملعقة من العسل+ ملعقة من جوز الهند المطحون. امزجي الخليط معًا، ثم ضعي طبقةً رقيقةً من الخليط على بشرتك، مع تجنب منطقة العين، واتركيها لعشر دقائق، ثم قومي بتقشير البشرة بحركات دائرية لدقائق، قبل غسل بشرتك بالماء الدافئ؛ فالأناناس والأفوكادو غنيان بالأحماض الدهنية؛ لذلك هما مثاليان لتقشير البشرة.

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