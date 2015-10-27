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بالفيديو : خطوات بسيطة لموضة اللامكياج

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بالفيديو : خطوات بسيطة لموضة اللامكياج بالفيديو : خطوات بسيطة لموضة اللامكياج

الثلاثاء 27-10-2015 18:43

إليك من سيدتي نت لليوم خطوات تجميل البشرة بطريقة طبيعيّة بحتة، من خلال إخفاء عيوبها وإظهار إشراقتها من دون تكلّف.

مستحضرات موجودة في حقيبة كل امرأة عربية، يمكنك باستعمالها أن تحصلي على المظهر الرائج اليوم، وهو اللامكياج، الذي يُنير وجهك، ولا يُظهرك كالمهرج للعلن .

تابعي هذه الخطوات لتحصلي على مظهر اللامكياج:

أولاً: رطّبي بشرتك، وغذّيها بمستحضر أساس، يخفي عيوب بشرتك ويقضي على المظهر اللامع.

ثانياً: وحّدي لون بشرتك بكريم أساس بلون طبيعي وتركيبة مضادة للماء، حتى لا يسيل المكياج وتظهر خدعتك.

ثالثاً: اخفي الهالات السوداء بكونسيلر يلائم لون بشرتك ونوع الهالات.

رابعاً: ثبّتي المكياج بتغليف وجهك بالبودرة الطبيعية .

خامساً: حدّدي وجنتيك بلون أغمق درجة واحدة من لون وجهك.

أخيراً، أضيفي لمسة من الماسكرا إلى رموشك مع لمعة غلوس لشفتيك.

تابعي هذه الموضة مع خبيرة تجميل ماك mac 

 

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سيدتي

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