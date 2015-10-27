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وكيل فيريرا لـ في الجول: كفاكم شائعات.. لن يهرب من الزمالك

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وكيل فيريرا لـ في الجول: كفاكم شائعات.. لن يهرب من الزمالك وكيل فيريرا لـ في الجول: كفاكم شائعات.. لن يهرب من الزمالك

حرصت شركة (MGB) الموكلة من جوزفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك على توضيح الصورة بخصوص المدرب المخضرم.

وخرجت أنباء حول رغبة فيريرا في الرحيل عن الزمالك وعدم عودته في حال حصوله على إجازة.

وقال مصدر مسؤول في شركة (MGB) لـFilGoal.com يوم الثلاثاء: "لم يتحدد بعد موعد إجازة فيريرا.. وما يثار حول هروبه مجرد شائعات سخيفة".

وأضاف "فيريرا مدرب محترف وملتزم بعقده مع الزمالك.. وهناك بعض الوكلاء يقومون بتسريب أنباء مغلوطة بغية منهم في أن يقبل فيريرا العروض التي بحوزتهم".

وتابع المصدر "غير مقبول تماما أن يحاول بعض الوكلاء البحث عن عروض لفيريرا.. هذا غير احترافي بالمرة. وأنفي نفي قاطع أن يكون هناك رغبة في رحيله حتى الآن".

يذكر أن شركة MGB هي الوكيل الرسمي لفيريرا وجوزيه بيسيرو في .

وينص عقد فيريرا على شرط جزائي قيمته ثلاثة أشهر.

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