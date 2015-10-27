الشعب الإماراتي لـ في الجول: مندهشون من أنباء انتقال السولية للأهلي

مفاجأة سببها أن خالد بيومي قرر اللعب برأس حربة واحد، وبالتالي اضطر لعدم اصطحاب معه "أحد أمهر لاعبي الكرة المصرية عبر تاريخها".

جاء ذلك والمحلل الرياضي الشهير يختار فريق أحلام FilGoal.com، الذي يشكل أفضل تشكيل ممكن لنجوم الكرة المصرية.

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أما عن فريق بيومي فيقول لـFilGoal.com: "في المرمى سأختار الحارس الذي تحدث عنه كل المهاجمين الرائعين العالميين الذين واجههم. سأختار عصام الحضري".

الدفاع

في الخط الخلفي اختار بيومي "سأبدأ بإبراهيم حسن. الظهير العصري الذي تحتاجه الأندية الأوروبية حاليا وتبحث عنه".

وتابع "مهاري مقاتل وهداف. ينجح في 3-5-2 و4-4-2 وكل الخطط. هو الأفضل في تاريخ إفريقيا ليس في مصر فقط".

وأضاف "قلب الدفاع الأول سيكون إبراهيم يوسف الذي تعلمت منه كثيرا جدا".

ثم صمت لوهلة، وعقب "صحيح أني أتشرف بأني لم ألعب كرة قدم، هذا يضايق العديد من الناس، لكن هذا لا يفرق معي. لكن إبراهيم يوسف علمني الكثير عن صفات مركز قلب الدفاع".

وأسهب "المدافع الفنان العبقري. صاحب رؤية وحتى كهداف. معه صخرة إفريقيا وائل جمعة".

وأكمل "يسارا ربيع ياسين طبعا".

الوسط

كان اختيار مجدي عبد الغني ومعه حسني عبد ربه كثنائي وسط الملعب بلا مشكلة كبيرة لخالد بيومي، لكن حين جاء لصناع اللعب أفصح "سأكون متحيزا لبعض الناس".

وكشف "سأكون متحيزا لحازم إمام الذي حباه الله بموهبة قلما تتواجد حاليا. الثعلب ظلم لأن زمنه لم يشهد تلك الحالة على فيسبوك والإنترنت التي تخلق هالة لأنصاف لاعبين لا يقارنوا بحازم".

ثم جاء أبو تريكة كاختيار لبيومي في مركز صناعة اللعب، مفصحا "لديه قدرة ليست موجودة في أحد ممكن رافقوه. لاعب تعشقه من أول وهلة. مريح جدا لأي مدير فني وصانع لعب هداف، رائع".

ماذا عن صانع الألعاب الثالث في خطة 4-2-3-1 التي يعشقها بيومي؟ وماذا عن المهاجم الوحيد؟ شاهد الفيديو: