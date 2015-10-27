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زاهر: كوبر كون فريقا قادرا على تكرار إنجازات 2008 و2010

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زاهر: كوبر كون فريقا قادرا على تكرار إنجازات 2008 و2010 زاهر: كوبر كون فريقا قادرا على تكرار إنجازات 2008 و2010

أشاد سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة السابق بالمدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب .

وقال زاهر خلال استضافته بقناة (CRT): "في البداية كنت أفضل عودة حسن شحاتة، لأنه كان سيبدأ المهمة في أقرب وقته، لدرايته بكل تفاصيل الكرة المصرية".

وأضاف: "أما المدرب الأجنبي يحتاج وقت للتأقلم، واستدعاء أسرته، وترتيب الأمور بالنسبة لدراسة أولاده".

وحول ترشيحه لمانويل جوزيه، رد سمير زاهر: "ياريت .. لديه نفس الميزات المتوافرة في حسن شحاتة".

واستدرك: "ولكن كوبر كون فريقًا جيدًا، يضم مجموعة متميزة من اللاعبين، قادرة على تكرار إنجازات الجيل الذي فاز بكأس أفريقيا في 2008 و2010".

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