الأفضل والأسوأ والأطرف في الأسبوع الثاني للدوري المصري

لم يلبث الأسبوع الأول من الدوري أن ينتهي يوم الخميس الماضي حتى بدأ الأسبوع الثاني يوم السبت بفوز الداخلية على حرس الحدود بنتيجة 1-0 بهدف في الدقيقة 88.

ثم فاز الاتحاد السكندري على الإنتاج الحربي بنفس النتيجة بهدف قاتل في آخر دقيقة، وتعادل المقاولون العرب والإسماعيلي سلبيا في أول مواجهة تدريبية بين حسن شحاتة وميدو.

وأقيمت يوم الأحد أربع مباريات شهدت تعادل سلبي بين أسوان والزمالك وتفوق دفاع عماد النحاس على هجوم جوزفالدو فيريرا.

وتلاه الفوز الأول لأحمد حسن من على مقعد المدير الفني بعدما قاد بتروجيت للانتصار على سموحة بثلاثية دون رد، قبل أن يتعادل المصري مع مصر المقاصة إيجابيا بهدف لكل فريق.

وبعد ذلك كان الموعد مع الأهلي الذي تغلب على غزل المحلة بهدفين دون رد.

وفي ختام الجولة يوم الاثنين تعادل اتحاد الشرطة مع إنبي سلبيا قبل أن تأتي المباراة الأخيرة

بأغلب أهداف الجولة بعد تعادل مثير بين وادي دجلة وطلائع الجيش بثلاثة أهداف لكل فريق.

وشهدت الجولة 15 هدفا بمعدل 1.7 هدف في المباراة وهو معدل قليل للغاية، وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل السلبي، ولم يتم تسجيل ثلاثة أهداف فما أكثر سوى في مباراتين فقط من الـ9 المقامة هذا الأسبوع.

وشهدت الجولة تسجيل تسعة أهداف بالقدم اليمنى وخمسة باليسرى وهدف وحيد بالرأس كان عكسيا من أحمد العش مدافع وادي دجلة في مرماه.

ويستعرض FilGoal.com الأفضل والأسوأ والأطرف في الجولة الثانية.

أفضل لاعب

منافسة حامية بين النيجيري ستانلي أوهاووتشي مهاجم وادي دجلة وكريم طارق لاعب وسط بتروجيت.

ستانلي أحرز هدفين جميلين في تعادل فريقه أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف لكل منهما وأكد على مهارته وقدراته كمهاجم قناص لا يسجل فقط بل يصنع لنفسه الفرص بسرعته ومهارته.

بينما كريم طارق أحرز هدفا جميلا بتروجيت وصنع الهدف الثالث لشيبو يعقوب ليؤمن للصقر أحمد حسن انتصاره الأول في مسيرته التدريبية.

ونظرا لصعوبة المباراة كونها خارج الأرض وظروف الملعب الملئ بالمياه فكريم طارق هو لاعب الجولة الثانية.

شاهد أهداف لقاء سموحة وبتروجيت

أسوأ لاعب

ظهر محمود عزت مدافع سموحة بشكل سيء أمام مهاجمي بتروجيت وكان سببا على الأقل في هدفين من الثلاث الذين سكنوا مرمى فريقه، لكن أسوأ لاعب في الجولة هو محمد طارق أبو العز ظهير أيمن حرس الحدود.

أن تشير نتيجة المباراة قبل نهايتها بدقيقتين للتعادل السلبي وانت تلعب على أرضك فأنت بكل تأكيد ستضغط بقوة لإحراز هدف قاتل، هذا ما حدث لكن بالعكس.

فطارق أبو العز أهدى إسلام عبد النعيم مهاجم الداخلية كرة على طبق من ذهب على خط المرمى ليحرز إسلام هدف الفوز القاتل للداخلية ويمنح فريقه ثلاثة نقاط غالية منحته صدارة الترتيب مؤقتا.

شاهد الهدف

أفضل حارس

تألق محمود رضا حارس أسوان أمام الزمالك كان كفيلا بمنحه لقب أفضل حارس في الجولة ومكانا في فريق الأسبوع بعد الحفاظ على شباكه والنجاح في الخروج بنقطة من أمام الفارس الأبيض.

أحمد الشناوي حارس الزمالك تألق أيضا وتصدى لتسديدات خطيرة من لاعبي أسوان.

أفضل إنقاذ

تصدي عمرو حسام حارس اتحاد الشرطة لتسديدة صلاح عاشور مهاجم إنبي كان الأفضل هذا الأسبوع، كما أن اللقاء انتهى بالتعادل السلبي فكان التصدي مهما للحفاظ على نظافة شباك الشرطة.

شاهد التصدي

أسوأ حارس

المهدي سليمان حارس سموحة تسبب في كرة الهدف الثاني وخروجه الغير مبرر من مرماه في قتل فرص فريقه للعودة في المباراة بل وتلقى الهدف الثالث قبل إطلاق الحكم لصافرته.

أفضل هدف

كريم طارق لاعب بتروجيت سجل هدف رائع من كرة ساقطة على طريقة عبد الله السعيد في الأسبوع الأول لكن هدف الأسبوع يذهب ليوسف أوباما مهاجم الاتحاد السكندري.

شارك أوباما كبديل وفي الدقيقة الأخيرة استلم كرة من بعد منتصف الملعب وانطلق بها بسرعته ووضعها "لوب" من فوق حارس أمير عبد الحميد حارس الإنتاج الحربي ثم بكى أثناء احتفاله نظرا لوفاة والدته قبل المباراة ليخطف نقاط المباراة الثلاث ويذهب بالاتحاد لقمة الدوري بالتساوي مع الأهلي والداخلية.

شاهد هدف أوباما

أسوأ لقطة

واصل العميد حسام حسن مناوشاته خارج الملعب واشتبك مع إيهاب جلال مدرب مصر للمقاصة مساعده حمد إبراهيم ليقوم الحكم بطرد الأول والثالث، قبل أن يوقفهما اتحاد الكرة مباراة واحدة.

شاهد أزمة حسام حسن

كما أثرت الأمطار التي هطلت في الإسكندرية على ملعب سموحة وأبطأت حركة اللاعبين وذلك بسبب سوء تجهيز الملعب ضد الأمطار.

شاهد اللقطة

أطرف لقطة

هطول الأمطار المفاجئ في الإسكندرية تسبب في أزمة في لقاء سموحة وبتروجيت وغرق الملعب بالكامل قبل أن يقوم العمال والقائمين عليه بتنظيفه وتنشيفه بطريقة مبتكرة "بالمقشات".

شاهد اللقطة

لقطة أخرى طريفة حدثت في مباراة نهاية الجولة بين وادي دجلة وطلائع الجيش إذ أن دجلة كان يرفض بث المباراة فضائيا وعندما ولذلك تم قطع البث على قناة النيل للرياضة لتفاجئ الجماهير بعرض برنامج "الضربة القاضية" المختص بعرض حلقات المصارعة ودخول المصارع "جون سينا" على أنغام موسيقاه الشهيرة.

أحلى فرصة ضائعة

مقصية رائعة من باسم مرسي كادت أن تصبح أحد أفضل أهداف الدوري قبل أن تمر بجوار المرمى بقليل.

شاهد الفرصة الرائعة