رئيس نادي القضاه: أقترح إعطاء كل قاض «شيك على بياض» يصرفه عند الحاجة

قال المستشار عبد الله فتحي، رئيس نادي القضاة، إن تقرير رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، بشأن سوء تنظيم الانتخابات كان يجب إرساله للجنة العليا للانتخابات وليس لرئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن مخابطة رئيس الجمهورية بهذا الأمر يقلل من استقلالية اللجنة العليا للانتخابات.

وأضاف المستشار خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي ” شريف عامر”، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر2″، أجهزة الإعلام تخوض في مسألة رواتب القضاه بشكل يمس هيبة القضاء واستقلاله، لافتًا إلى وجود حالة تربص بأي مكافآت أو حوافز تصرف للقضاه.

> وتابع قائلًا : ”القاضي في إنجلترا يمتلك “شيك على بياض” يصرف منه عند الحاجة”، إلا أننا في مصر نتعامل مع القاضي على أنه موظف عام، مع العلم بأن القاضي هو خليفة الله في الأرض، ويقوم بأداء رسالة وليس صاحب سلطة تنفيذية، مؤكد أن استقلالية ميزانية القضاء تحمي السلطة القضائية من سيطرة السلطة التنفيذية.

وتوجه فتحي، باقتراح للمستشار أحمد الزند، وزير العدل، برفع طلب لرئاسة الجمهورية لمنح القضاة “شيك على بياض” أسوة بالقضاه البريطانيين.