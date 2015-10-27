ضعف إقبال الناخبين فى جولة الإعادة بالفيوم

استمر ضعف إقبال الناخبين عن التوجه إلى صناديق الاقتراع فى جولة الإعادة بدوائر محافظة الفيوم، وخلت أغلب اللجان من الناخبين حتى ظهر الثلاثاء باستثناء بعض اللجان فى القرى التى تضم مرشحين من أبنائها والأحياء الشعبية فى بندر الفيوم .

> وشهدت جولة الإعادة تأخر فتح عدد من اللجان فى قرية شدموه فى مركز إطسا والتى تضم اللجان أرقام 129 وحتى 132 بسبب تأخر المستشارين المشرفين على اللجان وتم فتحها فى العاشرة إلا ربع صباحا.

وأكد محمد الهرايجى “مواطن” أن الإقبال مقبول فى لجان قرى مركز إطسا وخاصة فى قرى معجون وشدموه، وتأخر فتح لجنتين فى قرية أبوكساه بمركز أبشواى حتى العاشرة والربع صباحا.

وشهدت اللجان أرقام 50 و51 و52 بمدرسة عبد المجيد الجمال بقرية الروضة بمركز طامية تأخر وصول القضاة حتي الساعة التاسعة ونصف .

> وأصيب أحد أعضاء لجنة انتخابية بحالة من الإعياء وتم نقله إلى المستشفى المركزى وأكد الدكتور سامح السيد مدير مرفق إسعاف الفيوم أن غرفة العمليات التي تم تشكيلها لمتابعة جولة الإعادة في الانتخابات تلقت إخطارا بإصابة عيد جمعة محمود 52 سنة عضو في لجنة مطرطارس بمركز سنورس بحالة إعياء أثناء تواجده باللجنة وتم نقله إلى المستشفي لعمل الإسعافات اللازمة له .

كما أصيبت إحدى الناخبات باشتباه بكسر في قدمها اليمني إثر سقوطها في إحدي اللجان الانتخابية بمركز إطسا.

> فيما تلقت الإجهزة الأمنية إخطارا بإصابة سيدة تدعى جوافة حافظ عيد 70 سنة إثر سقوطها في إحدي اللجان الانتخابية بمدرسة الغرق بمركز إطسا أثناء ذهابها للإدلاء بصوتها وتم نقلها بسيارة الإسعاف المتواجدة أمام اللجنة وتبين إصابتها باشتباه كسر في قدمها اليمني .

واشتبهت أجهزة الأمن المتواجدة أمام لجنة مدرسة الثانوية بنات فى سيارة أمام المدرسة وتبين أنها خاصة بأحد المدرسين العاملين فى المدرسة، والذى حضر وقام بنقل السيارة من أمام اللجنة .

وأكد الدكتور صابر عطا مرشح الوفد فى دائرة مركزى أبشواى ويوسف الصديق أن الإقبال من الناخبين فى قرية أبوكساه مسقط رأسه كان كبيرا من أبناء القرية وزاد عن المرة السابقة .

وشهدت اللجان الانتخابية بالمحافظة مخالفات من أنصار المرشحين أمام مقار اللجان، عقب تواجد أنصار المرشحين وقاموا بتوزيع الدعاية على المارة والناخبين فى الشوارع المحيطة باللجان وتوجيههم باختيار مرشحيهم.

وفى القرى، قام المرشحين بتخصيص سيارات و”تكاتك ” لنقل الناخبين تحمل ملصقاتهم ورموزهم الانتخابية وجابت شوارع القرى المختلفة لتذكير الناخبين برمز المرشح وحثهم على المشاركة فى الانتخابات.

وأشار الدكتور أحمد برعى القيادى بحزب الوفد أن إقبال الناخبين فى لجان أرقام 1, 2 ، 3 بمدرسة محسن طنطاوى الإعدادية ولجان أرقام 96 , 97 بمدرسة الراضى بمدينة سنورس كان ضعيفا وشهدت اللجان أرقام 111, 112, 113 بقرية تطون إقبالا محدودا وخلت اللجان من الناخبين .