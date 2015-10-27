إغلاق صناديق الاقتراع بعد انتهاء التصويت في اليوم الأول لجولة الإعادة بالأقصر‎

أعلن المستشار فواز إبراهيم رئيس اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب بمحافظة الأقصر، عن إغلاق صناديق الاقتراع بجميع لجان الدوائر الاتتخابية بعد انتهاء اعمال التصويت في اليوم الأول في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب.

وأوضح رئيس اللجنة، أن جميع القضاه المشرفين على اللجان الاتتخابية قاموا بإغلاق الصناديق بإحكام في تمام الساعة التاسعة مساءً، باستخدام أقفال من البلاستيك ثم نقلها باشرافهم إلى حجرات مخصصة أكثر تأمينًا وتسليمها للقوات المسلحة.

وكان اليوم الأول للانتخابات البرلمانية قد شهد اقبالا تراوح بين الضعيف والمتوسط، التي وصل عددها إلى 378 لجنة فرعية داخل 171 مقر انتخابي، إلى جانب ارتكاب بعض المرشحين لتجاوزات محدودة لم تؤثر على سير العملية الاتتخابية.

> يشار إلى أن هناك 12 مرشحًا يتنافسون على 6 مقاعد فردية في جولة الإعادة بمحافظة الأقصر منهم 9 مرشحين حزبيين و3 مستقلين.