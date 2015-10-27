هانى الناظر يشيد بحملة اليوم السابع: أنا معها قلبا وقالبا

أشاد الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقًا، بحملة اليوم السابع للتوعية بمخاطر اللحوم المصنعة مؤكدًا أن هذه الحملة مهمة جدًا لتوعية المواطنين، وأشار قائلاً: "أنا هذه الحملة قلبا وقالبا.

وأضاف رئيس المركز القومى للبحوث سابقًا، أن المواد الحافظة التى تستخدم فى حفظ اللحوم المصنعة، تعد هى من أسباب الإصابة بالعديد من الأمراض، وهذا ما أثبتته العديد من الدراسات التى أجراها أساتذة قسم التغذية فى المركز القومى للبحوث منذ أكثر من 20 عامًا.

وأكد رئيس المركز القومى للبحوث، أن اللحوم المصنعة يتم تصنيعها من بقايا الحيوانات، كما أنها غنية بالدهون وليس اللحوم الحمراء، ولذلك فإنها تزيد من فرص الإصابة بسرطان الجهاز الهضمى.

وأكد استشارى الأمراض الجلدية، أن الإسراف فى تناول اللحوم المصنعة، يزيد الإصابة بالطفح الجلدى والحساسية، وذلك للكبار وخاصة الأطفال، ويتطلب العلاج فترة، حيث إنه يحتاج إلى الحقن الكورتيزون فى بعض الأحيان.