أستاذ بمعهد القلب: اللحوم المصنعة تسبب الفشل الكلوى وجلطات القلب والمخ

أكد الدكتور جمال شعبان، أستاذ القلب بالمعهد القلب القومى ورئيس قسم الكهروفسيولجى وزميل جمعيتى الأوروبية والأمريكية للقلب، أهمية حملة اليوم السابع للتوعية بخطورة تناول اللحوم المصنعة.

ويضيف أستاذ القلب فى معهد القلب القومي، أن اللحوم الحمراء بصفة عامة واللحوم المصنعة بصفة خاصة، تتسبب فى زيادة نسبة حمض البوليك "اليورك أسيد"، والذى يتسبب ارتفاعه فى زيادة نسبة الإصابة بتصلب شرايين القلب والمخ والكلى.

ويؤكد أستاذ القلب، أن الإسراف فى تناول اللحوم المصنعة يزيد نسبة الإصابة بجلطات القلب والمخ والفشل كلوى، وتزداد هذه النسبة بين الأشخاص الذين لديهم تاريخ وراثى فى العائلة للإصابة بمثل هذه الأمراض، وأيضًا نتيجة للإسراف فى تناول اللحوم المصنعة.

ويشير أستاذ أمراض القلب بمعهد القلب، إلى أن الأكثر عرضة للإصابة بأضرار اللحوم المصنعة هم الأشخاص المدخنون والمصابون بالسكر وأصحاب ارتفاع نسبة الكولسترول الضار.

وينصح د.شعبان، بالإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالألياف والسلطة الخضراء والفواكه والخضراوات والأسماك، والامتناع عن تناول اللحوم المصنعة.

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