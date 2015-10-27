هاتعجزك بدرى.. اللحوم المصنعة تدمر جمالك وتقربك من الشيخوخة

اللحوم المصنعة لها الكثير من الأضرار، ولعل على رأسها السرطان حسب ما أقرته منظمة الصحة العالمية مؤخرًا، ولكن الكثير من الأضرار للحوم المصنعة تخفى عن البعض، وبخاصة قدرتها على التعجيل بالشيخوخة المبكرة.

الدكتور أيمن محمد أخصائى الأمراض الجلدية أوضح خلال حديثه عن أضرار اللحوم المصنعة على الجسم والبشرة، بأنها تحتوى على إضافات وأصباغ صناعية، قادرة على إتلاف خلايا الجسم كافة، كما أثبتت العديد من الدراسات مؤخرًا أن اللحوم المصنعة سبب قوى فى الإصابة بأمراض الشيخوخة.

وتابع د.أيمن معددًا مخاطر تناول اللحوم المصنعة على الجلد والبشرة، مؤكدًا أن هذه النوعيات من اللحوم كاللانشون والسوسيس واللحم المدخن، والسلامى والتركى، سبب فى أكسدة خلايا الجسم، والعرض الأهم للأكسدة هو زحف الشيخوخة للجلد والبشرة، ليصيبها الجفاف، وتدريجيًا تبدأ التجاعيد فى الظهور عليها.

وأضاف أخصائى الأمراض الجلدية أن اللحوم المصنعة كما هو معروف تحتوى على نسب عالية من الدهون، بجانب القليل من اللحم، وهذه الدهون العالية تساعد على الأضرار بالبشرة وتحدث اضطراب فى تفاعلاتها، ما قد يصيبها بالحبوب والبثور، والتشققات والتجاعيد وعلامات الكرمشة، وقد يصبح تناولها سبب فى الإصابة بالسلوليت.