أشهر الخرافات المرتبطة بسرعة القذف.. أهمها إنه يسبب العقم وتأخر الإنجاب

بعض الخرافات ارتبطت بسرعة القذف التى يعانى منها عدد ليس بقليل من الرجال، وسرعة القذف مشكلة مرضية يعانى منها الرجل أثناء العلاقة الحميمة أو الاستنماء، ليقذف بمجرد الإثارة، أو بمجرد الإيلاج، أو حتى قبل الإيلاج ذاته، ليفقد القدرة على التحكم نسبيا فى قذف السائل المنوى.

الدكتور محمود عبده أخصائى أمراض الذكورة أوضح خلال حديثه عن سرعة القذف، أن الكثير من الخرافات والمعتقدات الخاطئة ارتبطت به.

سرعة القذف لا تسبب العقم

سرعة القذف لها علاج

>يعتقد البعض خطأ أن سرعة القذف تؤثر على قدرة الرجل الإنجابية، فيعتقد أنها سبب فى تأخر الإنجاب أو حتى العقم التام، ويوضح د.محمود أن سرعة القذف لا تؤثر على طبيعة الحيوان المنوى أو قدرته على الاختراق، مادام القذف حدث داخل المهبل، حتى فى اللحظات الأولى من الايلاج، أما إذا حدث القذف خارج المهبل قبل الإيلاج فمن الطبيعى أن تقل فرص الحمل أو تنعدم، ولا علاقة لذلك بسرعة القذف كعرض مرضى.>يعتقد البعض خطأ أن سرعة القذف عرض لا علاج له، وعلى عكس المعتقد فيوضح أخصائى الذكورة أن علاج سرعة القذف يرتبط بنوعها، فمنها السبب يكون مؤقتا، أو نفسيا، وكذا منها الدائم وكلاهما يمكن علاجه، بالتخلص من المسبب، بالإضافة للخطوات العلاجية كتغيير وضعية الجماع، أو الاعتياد على تمارين تأخير القذف، إضافة إلى العلاج الدوائى الهام فى كثير من الحالات كأدوية مخدرة وأودية نفسية كأدوية الاكتئاب.