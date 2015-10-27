أخبار عاجلة

منى مينا: قانون التأمين الصحي «ستارة خلفية للخصخصة» -
الوفد: إدارة «هني ويل» بالعاشر تتحدى القانون وتتجاهل مطالب العمال -
لماذا اختفت ملامح جريمة بحر البقر بالتزامن مع زيارة وفد إسرائيلي؟ -
أبو الغيط: الوضع السوري مؤلم.. ونطالب بملاحقة الجناة -
طرح 9 شواطئ في مزاد علني بالإسكندرية -
مشرف نظافة بالمنيا.. باع صناديق القمامة وأبلغ عن سرقتها -
«سعفان» يسلم 63 عقد عمل لذوى القدرات الخاصة -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : كيف أتعامل مع الطفل في سن سنة ونصف و الثواب والعقاب -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : إزاي نجاوب الطفل على الأسئلة المتعلقة بالوفاة -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : إزاي نجاوب الطفل على السؤال المحرج " أنا جيت إزاي " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أشهر الخرافات المرتبطة بسرعة القذف.. أهمها إنه يسبب العقم وتأخر الإنجاب

Google+ Print
أشهر الخرافات المرتبطة بسرعة القذف.. أهمها إنه يسبب العقم وتأخر الإنجاب أشهر الخرافات المرتبطة بسرعة القذف.. أهمها إنه يسبب العقم وتأخر الإنجاب
بعض الخرافات ارتبطت بسرعة القذف التى يعانى منها عدد ليس بقليل من الرجال، وسرعة القذف مشكلة مرضية يعانى منها الرجل أثناء العلاقة الحميمة أو الاستنماء، ليقذف بمجرد الإثارة، أو بمجرد الإيلاج، أو حتى قبل الإيلاج ذاته، ليفقد القدرة على التحكم نسبيا فى قذف السائل المنوى.

الدكتور محمود عبده أخصائى أمراض الذكورة أوضح خلال حديثه عن ، أن الكثير من الخرافات والمعتقدات الخاطئة ارتبطت به.

سرعة القذف لا تسبب العقم


>يعتقد البعض خطأ أن سرعة القذف تؤثر على قدرة الرجل الإنجابية، فيعتقد أنها سبب فى تأخر الإنجاب أو حتى العقم التام، ويوضح د.محمود أن سرعة القذف لا تؤثر على طبيعة الحيوان المنوى أو قدرته على الاختراق، مادام القذف حدث داخل المهبل، حتى فى اللحظات الأولى من الايلاج، أما إذا حدث القذف خارج المهبل قبل الإيلاج فمن الطبيعى أن تقل فرص الحمل أو تنعدم، ولا علاقة لذلك بسرعة القذف كعرض مرضى.

سرعة القذف لها علاج


>يعتقد البعض خطأ أن سرعة القذف عرض لا علاج له، وعلى عكس المعتقد فيوضح أخصائى الذكورة أن علاج سرعة القذف يرتبط بنوعها، فمنها السبب يكون مؤقتا، أو نفسيا، وكذا منها الدائم وكلاهما يمكن علاجه، بالتخلص من المسبب، بالإضافة للخطوات العلاجية كتغيير وضعية الجماع، أو الاعتياد على تمارين تأخير القذف، إضافة إلى العلاج الدوائى الهام فى كثير من الحالات كأدوية مخدرة وأودية نفسية كأدوية الاكتئاب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365