وفاة ربة منزل عقب تناولها مبيدا حشريا بطريق الخطأ بدار السلام فى سوهاج

استقبل مستشفى دار السلام المركزى جثة ربة منزل، إثر تناولها مبيدا حشريا بطرق الخطأ بمنزلها بدائرة المركز.

وكان اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مركز شرطة دار السلام، يفيد بوفاة ربة منزل عقب تناولها مبيدا حشريا، وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، والعميد منتصر عبد النعيم رئيس فرع الأمن العام، وقادها العقيد هشام فوزى وكيل فرع بحث الشرق، بوصول "إقبال.ع" 20 عاما، تقيم بناحية أولاد سالم قبلى دائرة المركز جثة هامدة بعد تناول مبيدا حشريا.

وبسؤال والد المتوفاة 51 عاما صاحب محل دواجن يقيم بذات الناحية، قرر تناول ابنته مبيدا حشريا بطريق الخطأ، مما نتج عنه وفاتها ونفى الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة تناول مادة سامة عن طريق الخطأ ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4043 إدارى المركز لسنة 2015، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.