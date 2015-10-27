طالب يقتل زوجة شقيقه لرفضها إعداد الطعام بسوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز المنشأة برئاسة المقدم أحمد شوقى زيدان رئيس مباحث المركز ، من كشف غموض العثور على جثة ربة منزل فى بداية العقد الثانى من العمر داخل منزلها بناحية قرية الحريزات الشرقية بها جرح قطعى بالرقبة وآخر نافذ بالبطن، حيث تبين أن وارء الواقعة شقيق زوجها عقب رفضها إعداد الطعام له بالمنزل.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، تلقى بلاغا من مركز شرطة المنشأة يفيد بوجود جثة بناحية الحريزات الشرقية دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد منتصر عبد النعيم رئيس فرع الأمن العام وقادها المقدم أحمد شوقى زيدان وبالمعاينة ، تبين أن الجثة تخص " إيمان ا ح " 26 عاما ربة منزل وتقيم بذات الناحية زوجة " أحمد . ا" ، وبمناظرتها تبين أنها مسجاه علي ظهرها بحجرة النوم وترتدي كامل ملابسها ، حيث تبين إصابتها بجرح قطعي دائري بالرقبة وآخر نافذ بالبطن وخروج الأمعاء و بسؤال شقيق زوجها " تهامي . ا" 26 عاما عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه فوجئ بوفاة المذكورة ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك ونفي الشبهة الجنائية .

ونظراً لما شكلته الواقعة من خطورة إجرامية ومردود سلبي علي الحالة الأمنية ، فقد وجه بتشكيل فريق بحث لكشف غموضها وتحديد وضبط المتهم ، حيث تم وضع خطة بحث هادفة كان من أهم بنودها إعادة فحص مسرح الجريمة و تجنيد المصادر السرية الموثوق بها وفحص خلافات وعلاقات ومعاملات المجني عليها و فحص الذين ترددوا علي مسرحة الجريمة فـي توقيت معاصر للبلاغ و فحص قاطني المنزل من أهل الزوج والأقرباء المحيطين والجيران.

وتوصلت جهود فريق البحث إلـي وجود خلافات بين المجني عليها وأهل زوجها بسبب تكليفهم الدائم لها بأعمال المنزل مستغلين غياب زوجها الذي يعمل بالإسكندرية وفـي اليوم السابق لإكتشاف للواقعة حدثت مشاجرة بين المجني عليها وبين شقيق زوجها الأصغر " ا. خ " 16 عاما طالب ويقيم بذات المنزل بسبب رفضها تحضير الطعام لـه وعدم وجود والدته بالمنزل فقام بصفعها علي وجهها إلا أنها قامت برد التعدي عليه فتعدي عليها بقطعة من الرخام علي رأسها ثم قام بطعنها عدة طعنات بالجسد وأحدث إصابتها التي أودت بحياتها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وتبين إصابته " بسحجات بالوجه " ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة علي النحو الوارد سلفاً وأن إصابته نتيجة مقاومة المجني عليها أثناء إرتكاب الواقعة تم ضبط الأداة المستخدمة فـي الواقعة " سكين ملوث بالدماء " كما تم ضبط الملابس التي كان يرتديها أثناء الواقعة بإرشاده .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5144 إداري المركز لسنة 2015 وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه أربعة أيام إحتياطياً علي ذمة التحقيق .

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