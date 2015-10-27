أخبار عاجلة

منى مينا: قانون التأمين الصحي «ستارة خلفية للخصخصة» -
الوفد: إدارة «هني ويل» بالعاشر تتحدى القانون وتتجاهل مطالب العمال -
لماذا اختفت ملامح جريمة بحر البقر بالتزامن مع زيارة وفد إسرائيلي؟ -
أبو الغيط: الوضع السوري مؤلم.. ونطالب بملاحقة الجناة -
طرح 9 شواطئ في مزاد علني بالإسكندرية -
مشرف نظافة بالمنيا.. باع صناديق القمامة وأبلغ عن سرقتها -
«سعفان» يسلم 63 عقد عمل لذوى القدرات الخاصة -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : كيف أتعامل مع الطفل في سن سنة ونصف و الثواب والعقاب -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : إزاي نجاوب الطفل على الأسئلة المتعلقة بالوفاة -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : إزاي نجاوب الطفل على السؤال المحرج " أنا جيت إزاي " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

انهيار منزل مكون من طابقين بسوهاج دون حدوث خسائر بالأرواح

Google+ Print
انهيار منزل مكون من طابقين بسوهاج دون حدوث خسائر بالأرواح انهيار منزل مكون من طابقين بسوهاج دون حدوث خسائر بالأرواح
شهدت قرية الغريزات دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج انهيار جزء من منزل دون حدوث إصابات أو خسائر بالأرواح.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المراغة يفيد بوقوع انهيار جزء من منزل بدائرة المنزل.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد نصر طه رئيس مباحث مركز شرطة المراغة والنقيبان أمير الحويج وأحمد مصطفى المشنب معاونى مباحث المركز بانهيار جزء من منزل هدية ب. ع. ب 42 عاما ربة منزل، وتقيم بذات الناحية والمكون من طابقين مشيدا من الطوب اللبن، ومسقوف بالجريد والعروق الخشبية لم ينتج عن ذلك إصابات.

بسؤال مالكة المنزل أيدت ما جاء بالفحص وعللت سبب الإنهيار لقدم المنزل وتهالكه وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة للانتقال وإجراء المعاينة اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4718 إدارى المركز لسنة 2015، وجارى العرض على النيابة العامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365