انهيار منزل مكون من طابقين بسوهاج دون حدوث خسائر بالأرواح

شهدت قرية الغريزات دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج انهيار جزء من منزل دون حدوث إصابات أو خسائر بالأرواح.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المراغة يفيد بوقوع انهيار جزء من منزل بدائرة المنزل.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد نصر طه رئيس مباحث مركز شرطة المراغة والنقيبان أمير الحويج وأحمد مصطفى المشنب معاونى مباحث المركز بانهيار جزء من منزل هدية ب. ع. ب 42 عاما ربة منزل، وتقيم بذات الناحية والمكون من طابقين مشيدا من الطوب اللبن، ومسقوف بالجريد والعروق الخشبية لم ينتج عن ذلك إصابات.

بسؤال مالكة المنزل أيدت ما جاء بالفحص وعللت سبب الإنهيار لقدم المنزل وتهالكه وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة للانتقال وإجراء المعاينة اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4718 إدارى المركز لسنة 2015، وجارى العرض على النيابة العامة.