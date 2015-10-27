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بيلاروسيا تتحقق من القبض على أحد مواطنيها بمصر بتهمة القيام بأعمال إرهابية

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بيلاروسيا تتحقق من القبض على أحد مواطنيها بمصر بتهمة القيام بأعمال إرهابية بيلاروسيا تتحقق من القبض على أحد مواطنيها بمصر بتهمة القيام بأعمال إرهابية
أعلنت وزارة خارجية بيلاروسيا أنها تتحق من معلومات حول القبض على أحد مواطنيها فى بتهمة القيام بأنشطة إرهابية، على الأراضى المصرية بالاشتراك مع عدد من الأشخاص الآخرين.

وأشارت وكالة "نوفستى" الروسية نقلا عن الخارجية البيلاروسية أنها تتعاون مع السلطات المصرية للتحقق من صحة هذه المعلومات.

وأضافت الوكالة أنه في وقت سابق، كانت هناك تقارير تفيد بأنه تم القبض على عدد من الأشخاص بتهمة الاعداد لاعمال ارهابية والمشاركة في تنظيم "داعش" الإرهابي حيث اعتقل عدد قليل من الأشخاص من بلدان مختلفة.
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