أخبار عاجلة

منى مينا: قانون التأمين الصحي «ستارة خلفية للخصخصة» -
الوفد: إدارة «هني ويل» بالعاشر تتحدى القانون وتتجاهل مطالب العمال -
لماذا اختفت ملامح جريمة بحر البقر بالتزامن مع زيارة وفد إسرائيلي؟ -
أبو الغيط: الوضع السوري مؤلم.. ونطالب بملاحقة الجناة -
طرح 9 شواطئ في مزاد علني بالإسكندرية -
مشرف نظافة بالمنيا.. باع صناديق القمامة وأبلغ عن سرقتها -
«سعفان» يسلم 63 عقد عمل لذوى القدرات الخاصة -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : كيف أتعامل مع الطفل في سن سنة ونصف و الثواب والعقاب -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : إزاي نجاوب الطفل على الأسئلة المتعلقة بالوفاة -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : إزاي نجاوب الطفل على السؤال المحرج " أنا جيت إزاي " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

التحالف بقيادة السعودية ينفى قصف مستشفى فى شمال اليمن

Google+ Print
التحالف بقيادة السعودية ينفى قصف مستشفى فى شمال اليمن التحالف بقيادة السعودية ينفى قصف مستشفى فى شمال اليمن
قال تحالف تقوده يقاتل فى اليمن نيابة عن المنتخبة اليوم الثلاثاء إن طائراته لم تقصف مستشفى فى شمال اليمن تديره منظمة أطباء بلا حدود.

وسئل عما إذا كانت طائرات التحالف قصفت المستشفى الواقع فى حى حيدان بمحافظة صعدة قال العميد أحمد العسيرى المتحدث باسم التحالف فى رسالة إلكترونية إن هذا لم يحدث على الإطلاق.

وأضاف العسيرى أن مقاتلات التحالف كانت تقوم بمهام فى محافظة صعدة ولكن عندما سئل عما إذا كان يعرف سبب الانفجار قال إنه لا يمكن أن يقول أى شيء دون إجراء تحقيق.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة