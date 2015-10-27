التحالف بقيادة السعودية ينفى قصف مستشفى فى شمال اليمن

قال تحالف تقوده السعودية يقاتل فى اليمن نيابة عن الحكومة المنتخبة اليوم الثلاثاء إن طائراته لم تقصف مستشفى فى شمال اليمن تديره منظمة أطباء بلا حدود.

وسئل عما إذا كانت طائرات التحالف قصفت المستشفى الواقع فى حى حيدان بمحافظة صعدة قال العميد أحمد العسيرى المتحدث باسم التحالف فى رسالة إلكترونية إن هذا لم يحدث على الإطلاق.

وأضاف العسيرى أن مقاتلات التحالف كانت تقوم بمهام فى محافظة صعدة ولكن عندما سئل عما إذا كان يعرف سبب الانفجار قال إنه لا يمكن أن يقول أى شيء دون إجراء تحقيق.

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