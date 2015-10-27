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لافروف يأمل فى عقد مفاوضات عن سوريا بحضور إيران نهاية الأسبوع الجارى

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لافروف يأمل فى عقد مفاوضات عن سوريا بحضور إيران نهاية الأسبوع الجارى لافروف يأمل فى عقد مفاوضات عن سوريا بحضور إيران نهاية الأسبوع الجارى

>أعرب سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى عن أمله فى عقد مفاوضات جديدة حول الصراع السورى بمشاركة إيران فى نهاية الأسبوع الجارى ، وأوضح لافروف اليوم الثلاثاء فى موسكو أن الحديث لا يزال جاريا حتى الآن عن يوم الجمعة المقبل كموعد لهذه المفاوضات الجديدة.

ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية عن لافروف قوله إن :" كل شيء متوقف على النجاح فى التغلب على الطموحات والأهواء الشخصية والتوصل إلى إطار تمثيلى يضم أيضا إيران ومصر والدول المجاورة لسورية".

كانت المحادثات التى أجراها لافروف مع نظيره الأمريكى جون كيرى بحضور وزراء خارجية تركيا والسعودية فى العاصمة النمساوية فيينا يوم الجمعة الماضى انتهت بدون نتائج، ويعتزم وزراء خارجية غربيون وعرب عقد عشاء عمل مساء اليوم فى العاصمة الفرنسية باريس لبحث الصراع السوري، ولم تتم دعوة روسيا لحضور هذا الاجتماع.

وتشن روسيا منذ نهاية الشهر الماضى غارات جوية مثيرة للجدل داخل سورية دعما للجيش السوري، وتتهم الولايات المتحدة روسيا باستهداف مواقع قوات المعارضة السورية المعتدلة وينتقد لافروف هذه الاتهامات قائلا إن الولايات المتحدة نفسها لم تدل ببيانات واضحة تفيد بتصوراتها عن أماكن تواجد المجموعات الإرهابية فى سورية.
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