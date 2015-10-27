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بالفيديو.. عمليات مجلس الوزراء: تلاحظ تزايد أعداد الناخبين بعد انتهاء ساعات العمل

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بالفيديو.. عمليات مجلس الوزراء: تلاحظ تزايد أعداد الناخبين بعد انتهاء ساعات العمل بالفيديو.. عمليات مجلس الوزراء: تلاحظ تزايد أعداد الناخبين بعد انتهاء ساعات العمل
أكد اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، أن الإقبال فى العملية الانتخابية باللجان كان ضعيف فى الساعات الأولى من الصباح ولكن لوحظ أن نسبة الإقبال بدأت فى التحرك بعد انتهاء ساعات العمل.
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وأوضح "قمصان" خلال لقاء تليفزيونى لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، أن تأمين العملية الانتخابية قائم فى أحسن صوره وكذلك التأمين الإدارى، مؤكدا أن إجراء تقرير كامل للمرحلة الأولى وتلافى كل السلبيات التى تم تسجيلها فى الجولة الاولى بالمرحلة الاولى من الانتخابات البرلمانية، بجانب التواصل مع كافة المنظمات الدولية والأجنبية الخاصة بمراقبة الانتخابات البرلمانية ولم تصل الغرفة أى شكاوى.
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مصر 365

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