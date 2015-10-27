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شهامة مصريى الإمارات.. يجمعون 72 ألف درهم لإعادة متوفى ليدفن بمصر

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شهامة مصريى الإمارات.. يجمعون 72 ألف درهم لإعادة متوفى ليدفن بمصر شهامة مصريى الإمارات.. يجمعون 72 ألف درهم لإعادة متوفى ليدفن بمصر
ضربت الجالية المصرية المتواجدة بدولة الإمارات العربية وبالتحديد بمدينة دبى مثالاً فى الشهامة وإظهار معدن الرجال المصريين فى الأوقات الصعبة بعد تجميعهم مبلغ مالى يقدر بـ 72 ألف درهم لإخراج جثمان مغترب مصرى متوفى بأحد مستشفيات دبى وإعادتة لدفنه بالوطن.

اليوم السابع -10 -2015

بدأت القصة عندما خاطبت زوجة أحد المصريين الصفحة الرسمية للجالية المصرية بمدينة دبى عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بإرسال رسالة تطلب المساعدة فى تجميع مبلغ مالى لإخراج زوجها الذى توفى بأحد المستشفيات والذى تراكمت فاتورة علاجه لتصل إلى 72 ألف درهم.

اليوم السابع -10 -2015

ونشرت الصفحة البوست وبدأت فى تجميع الأموال من المصريين المتواجدين بالإمارات عن طريق تحويلها على رقم الحساب المخصص للمتوفى بالمستشفى، وإبلاغ المتبرع بالتفاصيل الكاملة عن الحالة للتأكد من صحة الواقعة.

اليوم السابع -10 -2015

ونجحت صفحة الجالية المصرية فى تجميع المبلغ المالى لإخراج المصرى المتوفى فى خلال 6 ساعات فقط، بل وأيضاً تبرعوا بتسديد 17 ألف درهم ديون متراكمة على المتوفى فى البطاقة الائتمانية الخاصة به.

اليوم السابع -10 -2015

وأعلنت الصفحة عن خروج جثة المتوفى والبدء فى الاستعدادات لإعادته إلى فى أقرب وقت ليتم دفنه فى وطنه.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365

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