شهامة مصريى الإمارات.. يجمعون 72 ألف درهم لإعادة متوفى ليدفن بمصر

ضربت الجالية المصرية المتواجدة بدولة الإمارات العربية وبالتحديد بمدينة دبى مثالاً فى الشهامة وإظهار معدن الرجال المصريين فى الأوقات الصعبة بعد تجميعهم مبلغ مالى يقدر بـ 72 ألف درهم لإخراج جثمان مغترب مصرى متوفى بأحد مستشفيات دبى وإعادتة لدفنه بالوطن.

بدأت القصة عندما خاطبت زوجة أحد المصريين الصفحة الرسمية للجالية المصرية بمدينة دبى عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بإرسال رسالة تطلب المساعدة فى تجميع مبلغ مالى لإخراج زوجها الذى توفى بأحد المستشفيات والذى تراكمت فاتورة علاجه لتصل إلى 72 ألف درهم.

ونشرت الصفحة البوست وبدأت فى تجميع الأموال من المصريين المتواجدين بالإمارات عن طريق تحويلها على رقم الحساب المخصص للمتوفى بالمستشفى، وإبلاغ المتبرع بالتفاصيل الكاملة عن الحالة للتأكد من صحة الواقعة.

ونجحت صفحة الجالية المصرية فى تجميع المبلغ المالى لإخراج المصرى المتوفى فى خلال 6 ساعات فقط، بل وأيضاً تبرعوا بتسديد 17 ألف درهم ديون متراكمة على المتوفى فى البطاقة الائتمانية الخاصة به.

وأعلنت الصفحة عن خروج جثة المتوفى والبدء فى الاستعدادات لإعادته إلى مصر فى أقرب وقت ليتم دفنه فى وطنه.



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