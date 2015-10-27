إغلاق صناديق الاقتراع المصريين بلجنتى عمان والعقبة والبدء فرز الأصوات

أغلقت فى تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء صناديق الاقتراع فى لجنتى عمان والعقبة؛ للبدء فى عملية الحصر العددى لأصوات الناخبين المصريين فى جولة الإعادة للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية للعام 2015.>وتعتبر الانتخابات البرلمانية ثالث استحقاق ضمن خارطة طريق تم إعلانها فى 3 يوليو 2013 والتى تضمنت إعداد دستور جديد للبلاد (تم إقراره فى يناير الماضى) وانتخابات رئاسية "جرت منتصف العام الماضى".

وكان إجمالى عدد أصوات الناخبين المصريين فى الأردن خلال المرحلة الأولى - التى شملت محافظات (الجيزة ، الفيوم ، بنى سويف ، المنيا ، أسيوط ، الوادى الجديد ، سوهاج ، قنا ، الأقصر ، أسوان ، البحر الأحمر ، الإسكندرية ، البحيرة ، ومرسى مطروح) - قد بلغ 1067 صوتًا (945 صوتًا فى عمان و122 صوتًا فى العقبة) من بينها 71 صوتًا باطلاً.

أما المرحلة الثانية والمقرر عقدها يومى 21 و22 نوفمبر القادم وجولة إعادتها يومى 30 نوفمبر والأول من ديسمبر 2015 فهى تشمل محافظات (القاهرة ، القليوبية ، الدقهلية ، المنوفية ، الغربية ، كفر الشيخ ، الشرقية ، دمياط ، بورسعيد ، الإسماعيلية ، السويس ، شمال سيناء ، وجنوب سيناء)

جدير بالذكر أن إجمالى عدد أفراد الجالية المصرية فى الأردن - وفقًا للتقديرات الرسمية - يبلغ 300 ألف مواطن - فيما تشير التقديرات غير الرسمية إلى أن العدد يتراوح ما بين 600 إلى 700 ألف.

>وسوف يتألف مجلس النواب (البرلمان المصرى الجديد) من 568 عضوًا منتخبًا منهم 448 نائبًا بالانتخاب الفردى و120 عضوًا بنظام القوائم، ويجوز للرئيس وفق أحكام المادة (102) من الدستور المصرى للعام 2014 تعيين ما لا يزيد على 5% من النواب ليصل الأعضاء إلى نحو 596 نائبًا.

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