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نشرة ONA| «القرموطي» ضيفًا لأبلة فاهيتا .. «عيسى» ينضم لمؤتمر اسقاط قانون «ازدراء الأديان» .. و رصد كواليس برنامج «صبحي»

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نشرة ONA

تقدم وكالة أنباء “ONA” نشرتها الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

رصدت”ona “كواليس برنامج الفنان محمد صبحي ” أعزائي المشاهدين..مفيش مشكلة خالص” والمقرر عرضه علي شاشة “سي بي سي”، 7 نوفمبر المقبل، حيث أسندت “cbc” إنتاجه فنًيا إلى شركة المخرج المعروف عمرو عرفة .. للمزيد

محمد صبحي

 

 

الإعلامي جابر القرموطي، ضيفا علي برنامج “أبلة فاهيتا علي  سي بي سي، الخميس المقبل، في تمام الحادية عشر مساءًا .. للمزيد

أبلة فاهيتا وجابر القرموطي

 

 

الكاتب الصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى ينضم لمؤتمر إسقاط قانون” ازدراء الأديان”، والمقرر عقده، في القاعة الرئيسية في نقابة الصحفيين، نوفمبر المقبل.. للمزيد

إبراهيم-عيسى

إبراهيم عيسى

 

 

إذاعة صوت العرب تستضيف حلمي النمنم وزير الثقافة في سهرة خاصة يوم السبت المقبل في تمام الساعه 12 منتصف الليل للحديث عن أهم القضايا والملفات الثقافية محليا وعربيا ودوليًا.. للمزيد

وزير الثقافة حلمى النمنم

وزير الثقافة حلمى النمنم

 

 

أمينة وبوسي وهدى وطارق عبد الحليم والشيخ يسجلون أدعية دينية على «شعبي إف أم» .. للمزيد

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أرشيفية

 
> تواصل إذاعة «نغم إف إم» بث برنامجها إلي البرلمان لتغطية  انتخابات مجلس نواب 2015، حيث انضم المذيع يوسف عابدين  لتقديم البرنامج.. للمزيد

البرلمان

البرلمان المصري -أرشيفية

 

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أونا

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