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فيديو| “مصالح” دنيا سمير غانم و”البوي باند” تتفوق على ألبوم أنغام في عدد المشاهدة

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فيديو| “مصالح” دنيا سمير غانم و”البوي باند” تتفوق على ألبوم أنغام في عدد المشاهدة فيديو| “مصالح” دنيا سمير غانم و”البوي باند” تتفوق على ألبوم أنغام في عدد المشاهدة

دنيا سمير غانم وفريق الشباب “بوى باند”

حققت أغنية “مصالح” التى تغنيها النجمة الشابة دنيا سمير غانم وفريق الشباب “بوى باند”، في عدد المشاهدات على موقع يوتيوب تجاوزت مليون وستمائة ألف مشاهدة، خلال 24 ساعة فقط، متفوقة على عدد مشاهدات المطربة أنغام فى ألبومها كاملًا التى حققت عدد مشاهدات لم تتجاوز المليون مشاهده خلال أسبوع كامل.

دنيا سمير غانم ذكائها شاركت البوي باند فى أغنية “منظره” من خلال مسلسلها “لهفة” الذى عرض فى رمضان الماضى ولاقت الأغنية إعجاب الكثيرين مما جعلها تقبل على تقديم أغنية “المصالح” مع فريق بوى باند، الذي يتكون من ثلاث شباب هم هشام جمال ومحمد فؤاد ومحمد جمال، وتكرار التجربة مرة أخرى .

أغنية “المصالح” كلمات أمير طعيمة وهشام جمال من الحان هشام جمال وتوزيع مادى ومكساج خالد سند وتصوير فو تغرافى كريم نور.

ومن المعروف أن فريق البوى باند هم أول فريق عربى فى الشرق الأوسط يبرم اتفاقا مع موقع اليوتيوب لعرض أغنية حصرية على الموقع بشكل شهري.

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