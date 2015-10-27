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نادى القضاة: كشف المنتقبة عن وجهها لا يخالف الشرع والقانون

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نادى القضاة: كشف المنتقبة عن وجهها لا يخالف الشرع والقانون نادى القضاة: كشف المنتقبة عن وجهها لا يخالف الشرع والقانون
قال المستشار عبد الله فتحى، رئيس نادى القضاة، إن القاضى لن يمكن منتقبة من الإدلاء بصوتها إلا إذا تحقق من شخصيتها من واقع بطاقة الرقم القومى، مشيراً إلى أن كشف المنتقبة عن وجهها لا يخالف الدين والقانون.

وتابع رئيس نادى القضاة: " إذا أرادت المنتقبة أن تمارس حقها القانونى يجب أن تمارسه وفقا للقانون والقانون يلزمها بالكشف عن وجهها، وحتى لا تقع بعض التجاوزات تنسب للقضاة".

وأضاف فتحى خلال لقاء له عبر فضائية " ontv" ، أن القضاة حريصون على أن تخرج هذه الانتخابات بلا أى مخالفات أو تجاوزات تنسب إليهم، وتابع:" القضاة يسعون على أن تكون هذه الانتخابات تعبيراً صادقاً عن إرادة الناخبين".

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مصر 365