طارق المهدى يكشف: عدم تنظيف "شنايش شبكة الأمطار" وراء غرق الإسكندرية

كشف اللواء طارق المهدى، محافظ الإسكندرية السابق، أن السبب الحقيقى وراء أزمة غرق شوارع الإسكندرية، هو عدم قيام المحافظ بتنظيف "الشنايش" الخاصة ببالوعات شبكة الأمطار.

وأضاف اللواء طارق المهدى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه كان يجب على المحافظة تنظيف هذه الشنايش قبل حلول فصل الشتاء بشهرين حتى تكون مستعدة لأى أمطار تسقط على شوارع المحافظة، مؤكدا : أنه لو تم تنظيف الشنايش لما كانت ستحدث هذه الكارثة.

وأوضح، أن المسئولية مشتركة بين المحافظ وبين شركة الصرف الصحى بالمحافظة التى تتبع وزارة الإسكان، مضيفا أنه كان يجب أن يكون هناك تنسيق بين الجهتين بصفة دائمة حتى لا تتكرر هذه الأزمة.

وكان اللواء أحمد زكى عابدين، وزير التنمية المحلية الأسبق، قد أكد فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع" أن الإهمال وراء أزمة محافظة الإسكندرية، لافتا إلى أن محافظة الإسكندرية بها شبكة مخرات للسيول والأمطار بخلاف شبكة الصرف الصحى، ولكن هذه الشبكة لم يتم صيانتها قبل حلول فصل الشتاء، وهو ما ترتب عليه انسداد هذه الشبكة وغرق شوارع المحافظة، مضيفا أنه لا وجود لرقابة حقيقية ومتابعة من المسئولين على إدارات الصيانة المسئولة عن هذه الشبكة، ويجب أن تتم المحاسبة، لافتا إلى أن عامل النظافة يقوم بإلقاء التراب فى بالواعات الصرف ومخرات السيول.