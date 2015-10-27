بالصور.. “ولي عهد دبي” يصطحب الرئيس “السيسي” في جولة بالسيارة بشوارع الامارات

قام نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مساء اليوم الثلاثاء باصطحاب عبد الفتاح السيسي في جولة تفقدية بشوارع إمارة دبي، يرافقهما ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب حاكم دبي الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم.

واطلع السيسي على معالم دبي والمشاريع التنموية التي تنفذ ضمن خطة دولة الإمارات للوصول إلى التنمية المستدامة.

وأشاد السيسي بالنهضة الحضارية ومستوى البنية التحتية التي تتميز بها دولة الإمارات ما جعلها مثالا عالميا يحتذي به. كما أثنى على رؤية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اللذين يشرفان ويتابعان شخصيا تنفيذ هذه المشاريع التنموية لتكون دولة الإمارات الوجهة العالمية الأولى في الاستثمار والسياحة والتكنولوجيا، حسب الصحيفة الإمارتية.