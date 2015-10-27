مؤسسة “الحياة” ببورسعيد تستعد لمهرجان الدراما السادس عشر ببورسعيد

قال المستشار محمد عبده صالح المتحدث باسم غرفة عمليات نادي القضاة، إن جميع اللجان الانتخابية بدأت في موعدها إلا بنسبة 1% فقط شهدت تأخير في بعض المحافظات النائية بسبب صعوبة الطقس في الصباح الباكر.

> وأشار “صالح” خلال حواره للحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل إلى أن بعض محافظات الصعيد منها المنيا حدث بها تأخر في فتح عدد من اللجان بسبب الطقس وقد لوحظ أيضا عدم وجود تسلسل في الدفاتر بها نظرا للتأخر في بدء عملية التصويت.

> وحول وجود اعتذارات بعض القضاة في إدارة والإشراف على العملية الانتخابي كما حدث في الجولة الأولى من المرحلة الأولى، نفى المتحدث باسم غرفة عمليات نادي القضاة اعتذار أي من القضاة في جولة الإعادة.. مشيرا إلى أن عمل اللجان كافة كانت تسير بصورة طبيعة من جميع الجوانب وتأمينها أيضًا.

> وقال إنه لم تتلقى غرفة عمليات نادي القضاة أي شكاوى.. موضحا أن القضاة أقاموا في أماكن جيدة ومناسبة وقد توفير كافة أوجه الدعم المطلوبة.

> و قال المستشار عبده صالح حول سير عملية التصويت اليوم في الإسكندرية، إنه لم تصل إلينا أي شكاوى في تلك المحافظة.. مؤكدا أنه برغم ذلك إلا أن نسب التصويت أقل من الجولة الإعادة.. مشيرا إلى أنها ستظهر غدا من قبل اللجنة العليا للانتخابات.

وفي الجيزة أشار المستشار محمد عبده صالح إلى أن نسبة التصويت اتسمت بأنها أكبر من الجولة الأولى.

> وتابع: إن القاضي في حالة اكتشافه أي رشاوى انتخابية يقوم بإبطال الصوت والعملية الانتخابية ولكنه لم يرد لنا حدوث مثل هذه الوقائع.

> وأوضح أنه بمجرد إبلاغ وزير العدل المستشار أحمد الزند أي شكوى تخص القضاة يقوم بالتحرك فورًا لحلها.