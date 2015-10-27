بالصور| وزير الري ومحافظ الإسماعيلية يتفقدا مشروع ” قرية الأمل ” بالقنطرة شرق

قام الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية، بزيارة ميدانية لمحافظة الإسماعيلية لتفقد ومتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال استكمال شبكة الرى الخاصة بمشروع “قرية الأمل “، بمنطقة شرق البحيرات والبالغ زمامها 4 آلاف فدان على ترعة التوسع، ويأتي ذلك في إطار المشروع القومي الكبير لاستصلاح مليون ونصف المليون فدان، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

كما تفقد فروع الري من فرع 5 من ترعة التوسع والمغذية لقرية الأمل والاطمئنان على حالة وتصرفات المياه بالمناسيب الكافية للزراعة بالمنطقة بالقنطرة شرق، ومتابعة توصيل مياه الري لخزانات الصوب والبيوت الزراعية الخاصة بالزمام الزراعي للقرية، والتي تعتبر باكورة المشروع القومي الكبير.

وفي جولة ميدانية تفقدية قام بها وزير الري، والتي رافقه خلالها اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، واللواء كامل الوزير رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء علي العزازي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية والعميد عماد عبد المولى المستشار العسكرى للمحافظة وعدد كبير من قيادات ورؤساء القطاعات بالوزارة، تم تفقد ومتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال التشطيبات النهائية لما يتعلق بأمور الري بقرية الأمل الجديدة ودفع عجلة العمل بالمشروع من أجل الاسراع في نهي الأعمال في موعد أقصاه 25 من شهر نوفمبر القادم، استعدادًا لتسليم المشروع للمنتفعين من شباب الخريجين وصغار المزارعين والمستثمرين.

كما تضمنت جولة وزير الموارد المائية والري للإسماعيلية تفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع سحارة سرابيوم (ك93.00) أسفل قناة السويس الجديدة، والوقوف على آخر المستجدات بالسحارة، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وبتكلفة إجمالية قدرها 182 مليون جنيه، وتشمل عدد 4 خطوط مواسير قطرها الخارجي 4 أمتار، وتتم بطريقة الدفع النفقي بعمق 60 مترًا من سطح الأرض، حيث بلغت نسبة تنفيذ السحارة نحو 80% من مجمل الأعمال المنفذة، كما تم الانتهاء من دفع مواسير الخط الأول من واقع أربعة خطوط من البيارة (3) وإلى البيارة (1) بطول 426 مترا، وجارٍ التجهيز لرفع الخط الثانى من المواسير.

و خلال الزيارة أشار وزير الري إلى أن مشروع سحارة سرابيوم يهدف إلى إمرار التصرفات المائية المطلوبة لاحتياجات مياه الري والشرب لسيناء لخدمة زمام قدره 100 ألف فدان، على ترعة سيناء الشرق في نطاق شرق البحيرات وشرق السويس. لنقل المياه إلى مناطق شبه جزيرة سيناء، لمعالجة مشكلة نقص المياه بشرق قناة السويس، وتوفير مياه لرى لزراعة أكثر من 100 فدان، بخلاف أنه سيساعد على تنمية سيناء ووصول المياه للأهالي.

مشروع قرية الأمل بمنطقة شرق البحيرات والبالغ زمامها 4 آلاف فدان على ترعة التوسع علاوة على تفقد فروع الري من فرع 5 من ترعة التوسع والمغذية لقرية الأمل والاطمئنان على حالة وتصرفات المياه بالمناسيب الكافية للزراعة بالمنطقة.