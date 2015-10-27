محافظ سوهاج يؤكد على أهمية دور الهلال الأحمر فى الأزمات

أكد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، على أهمية الدور الذى يقدمه الهلال الأحمر، فى وقت الأزمات التى قد تواجه المحافظة، جاء ذلك خلال استقباله وفداً من فرع الهلال الأحمر بسوهاج مساء اليوم بمكتبه.

وأشاد المحافظ، فى بيان له، اليوم، بالمشاركة الإيجابية للأعضاء والمتطوعين من الهلال الأحمر، من خلال التجربة التى تم تنفيذها بقرية السلامون على مواجهة السيول بالتعاون مع أجهزة المحافظة المختلفة، مضيفا، نسعى من الاستفادة بالكوادر المدربة فى تأهيل طلاب وطالبات الجامعات والمدارس على مواجهة الأزمات التى قد نتعرض لها.

من جهته قال على مبارك رئيس فرع الهلال الأحمربسوهاج، إن عدد الأفراد المتطوعين والمدربون على مواجهة الأزمات 280 شابا وشابة على مستوى المحافظة ، وأن المركز الإقليمى للهلال الأحمر بسوهاج به 5000 بطانية وتجهيزات لمعسكر إغاثة يسعى لـ 100 أسرةمن خيام ومراتب وملابس مع توفير مياة الشرب الصالحة لهم .