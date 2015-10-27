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سيارات تنقل الناخبين من وإلى اللجان الانتخابية بأسيوط

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سيارات تنقل الناخبين من وإلى اللجان الانتخابية بأسيوط سيارات تنقل الناخبين من وإلى اللجان الانتخابية بأسيوط
بدأ المرشحون بمعظم الدوائر الانتخابية تكثيف عدد السيارات التى تحمل الناخبين من وإلى لجان الاقتراع، وانتشرت السيارات الأجرة فى محيط اللجان الانتخابية لنقل الناخبين منذ العاشرة صباحاً من المناطق البعيدة حتى لا يتراخى الناخبون فيها عن الخروج للتصويت، بسبب تكلفة الانتقال خاصة مع كبار السن.

ويذكر أن محافظة أسيوط تضم 496 مقرا انتخابيا بها 1168 لجنة فرعية، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في المحافظة حوالى 2 مليون و349 ألفا و337 مواطنا، وتشمل جولة الإعادة 36 مرشحا على المقاعد الفردية والتى يبلغ عددها 18 مقعداً، بعد نجاح مرشحين على المقاعد الفردية من الجولة الأولى، حيث تبلغ حصة أسيوط 20 مقعداً فردياً.

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