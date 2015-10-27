عزوف الشباب وإقبال كبير من السيدات فى التصويت بسوهاج

شهد عدد من اللجان بمحافظة سوهاج إقبالا كبيرا من السيدات فى التصويت على العملية الانتخابية فى لجان 192 و193 و194، فيما شهدت اللجان عزوف الشباب تماما عن الإدلاء بأصواتهم.

وعلى جانب آخر تزايدت نسبة إقبال الناخبين فى مركزى ساقلته والمراغة بعد توافد عدد كبير من الناخبين على اللجان للإدلاء بأصواتهم.

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