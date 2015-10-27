عزوف الشباب وإقبال كبير من السيدات فى التصويت بسوهاج

وعلى جانب آخر تزايدت نسبة إقبال الناخبين فى مركزى ساقلته والمراغة بعد توافد عدد كبير من الناخبين على اللجان للإدلاء بأصواتهم.
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