وكيل تعليم الإسماعيلية: نسعى لتصحيح مسار توزيع المعلمين لسد العجز

أكدت الدكتورة أسماء عبد الفتاح، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، أنه فى إطار سد العجز فى بعض الإدارات، فإن المديرية انتهت من توزيع المعلمين على بعض المدارس على مستوى المحافظة.

وأشارت إلى أنه تم توزيع النشرات على المعلمين، وأن هناك تكدسا لبعض المعلمين فى بعض المدارس، كما تم التنبيه على موجهى العموم الأسبوع السابق على إعادة توزيعهم على المدارس التى تعانى العجز لسد الاحتياجات، وقد تم بالفعل ويتبقى القليل من المعلمين جار استلام عملهم فى المدارس التى يوجد بها عجز خلال أيام.

وقالت وكيل التعليم إنه تم إعطاء تعليمات لكل موجه أول بإدارة تعليمية بإحصائية تشمل "النصاب الفعلى ـ والنصاب القانونى"، واتخاذ إجراء فورى وندب المعلم الذى لم يستكمـل نصابه فى أقرب مدرسة بها عجز داخل أو خارج إدارة أخرى لسد العجز فورا.

وأكدت وكيلة المديرية أن كل مادة لها موجه عام واحد فقط هو وحده المسئول عن الموافقة على تغيير المسمى الوظيفى لأى مـادة بهــا وألا يكون بها عجز، مشددة على رفض أى تأشيرات من أى مسئول مهما كان منصبه، والاهتمام بالمصلحة العامة وتفضيلها وتغليبها على المصالح الشخصية والعدل والمساواة بين المدرسين وعدم مجاملة أحدهم على حساب الآخر.