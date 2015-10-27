الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للرئيس السيسى: مصر القوية سند لكل العرب

التقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، فى المكتب التنفيذى بدبى، عصر اليوم الثلاثاء، الرئيس عبد الفتاح السيسى والوفد المرافق له، بحث السيسى وبن راشد العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين مصر ودولة الإمارات.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أكد خلال الرئيس السيسى بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبى والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبى: "أن مصر القوية هى سند لكل العرب وأن العلاقات المصرية الإماراتية ليست علاقات دبلوماسية اعتيادية بل هى علاقات محبة وإخوة وشراكة رسخها الشيخ زايد رحمه الله، ورفع بنيانها الشيخ خليفة وإخوانه ويعزز هذه الإخوة اليوم علاقة راسخة بين الحكومتين ومصالح متبادلة بين الشعبين الشقيقين ".

وأضافت وكالة أنباء الإمارات أن الشيخ محمد بن راشد أكد للرئيس عبد الفتاح السيسى أن مصر وشعبها وقيادتها كانوا ولا زالوا شركاء لدولة الإمارات منذ تأسيسها في كافة المجالات التعليمية والثقافية والاقتصادية والحكومية، وأن العلاقات النموذجية التى بنتها دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية تمثل العلاقات العربية بين الأشقاء كما ينبغى، وكما أرادها الشيخ، زايد رحمه الله وكما يحبها الشعبان الشقيقان.

وجرى أيضا خلال اللقاء تناول أوجه التعاون بين دولة الإمارات ومصر وسبل دعمها وتعزيزها في جميع المجالات بما يخدم مصالح البلدين ويلبى تطلعات الشعبين الشقيقين، حيث أكد على أهمية تنويع وتوسيع نطاق التعاون بينهما فى الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.

وعرض الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم استراتيجية دولة الإمارات ورؤيتها حتى العام 2021 على الرئيس السيسى، كما عرض على الوفد الزائر الجهود التى تبذلها حكومة دولة الإمارات فى تعزيز المكانة التنافسية للدولة عبر مجموعة من الأنظمة والمؤسسات والمجالس التي تعمل كفريق عمل واحد لتعزيز تنافسية الدولة وتطوير حوكمة المؤسسات وأنظمة وإجراءات كافة الوزارات والهيئات.

وعرض بن راشد على الوفد الزائر أيضا تجربة دولة الإمارات في تنفيذ وتطوير استراتيجيات طويلة المدى ووضع أنظمة لمتابعة الأداء في كافة الوزارات والهيئات الاتحادية والعمل أيضا على تطوير جيل جديد من القيادات الحكومية بالإضافة لبرامج تطوير الخبراء والمتخصصين في مجالات الجودة والابتكار في القطاع الحكومى.

وأشار بن راشد خلال حديثه مع الرئيس السيسى والوفد الزائر إلى تجربة الحكومة الذكية في دولة الإمارات والخطة والبرامج التى اعتمدتها لتحويل الخدمات الحكومية التقليدية لتكون متاحة عبر الهواتف الذكية لجمهور المتعاملين عبر استخدام الأنظمة التقنية الحديثة.

كما جرى خلال اللقاء بحث مجريات التطورات في المنطقة حيث تبادل الجانبان الآراء ووجهات النظر حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما بن راشد عن تفاؤله بنجاحات القيادة المصرية الجديدة برئاسة عبد الفتاح السيسى في تحقيق الخير والنماء لمصر وتأسيس مرحلة جديدة تواصل فيها مصر مسيرة البناء والتقدم وتمارس دورها المحوري في المنطقة، متمنيا سموه لمصر كل خير وعزة ورفعة وان تنعم على الدوام بالأمن والاستقرار وان يحقق الشعب المصرى الكريم كافة تطلعاته وآماله.

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