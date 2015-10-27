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مصدر أمنى: الداخلية تدفع بـ3 آلاف جندى لتأمين حفل الموسيقار العالمى "يانى"

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مصدر أمنى: الداخلية تدفع بـ3 آلاف جندى لتأمين حفل الموسيقار العالمى "يانى" مصدر أمنى: الداخلية تدفع بـ3 آلاف جندى لتأمين حفل الموسيقار العالمى "يانى"
تدفع وزارة الداخلية متمثلة فى الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار وإدارة الحراسات ومديرية أمن الجيزة بـ3 آلاف جندى وفرد وضابط شرطة من قواتها، لتأمين حفل الموسيقار العالمى"يانى yanni".

وأوضح مصدر أمنى مسئول أنه سيتم توزيع قوات الشرطة متمثلة فى شرطة السياحة والآثار من الداخل وقوات أمن الجيزة خارج المنطقة الأثرية، بمحيط الحفل الضخم، وتأمين جميع مخارج ومداخل المنطقة الأثرية للأهرامات.

وأكد المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم التنسيق مع وزارتى السياحة والآثار بشأن آخر الاستعدادت الأمنية لإقامة الحفل.

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