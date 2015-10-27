توقيع اتفاق إنشاء مقر هيئات القضائية الدستورية الإفريقية بالجزائر

تم اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة التوقيع على الاتفاق الرسمى لانشاء مقر مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الافريقية بالجزائرالعاصمة... جرت مراسم التوقيع بحضور رئيس المجلس الدستورى مراد مدلسى ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولى رمطان لعمامرة ورئيسة مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الافريقية مارى مادلين مبورانسوو.

وقالت مبورانسوو رئيسة المحكمة الدستورية للجابون ـ خلال مراسم التوقيع التى جرت بمقر وزارة الشوؤن الخارجية ـ أن مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الافريقية يمثل إطارا ملائما للهيئات القضائية الافريقية نابع من قراررؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقى الذى احتضنته الجزائر بشجاعة وقبلت به فى سياق احتضان مقر هذا المؤتمر منذ أربع سنوات.

و أضافت أن "الجزائر سرعان ما وضعت تحت تصرفنا المقار الملائمة وموظفين ذووا كفاءة لكن من حينها كان لا بد من تجسيد هذه النية رسميا وأن يتم كل شئ بشكل قانونى وهو الأمر الذى تحقق صباح اليوم مشيرة إلى أن التوقيع على هذا الاتفاق سيسمح للمنظمة بمزاولة مهامها بشكل قانونى على التراب الجزائرى وبقدوم نشطائها الأفارقة بانتظام مع استفادتهم

>من الحماية أثناء مزاولة مهامهم.

ويضم مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الافريقية 43 بلدا افريقيا عضوا فى الاتحاد الافريقى بالإضافة إلى عضو مراقب هو البرازيل.

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