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وزير الأسرى: الاحتلال يعتقل 1250 فلسطينيًا منذ بداية الشهر الحالى

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وزير الأسرى: الاحتلال يعتقل 1250 فلسطينيًا منذ بداية الشهر الحالى وزير الأسرى: الاحتلال يعتقل 1250 فلسطينيًا منذ بداية الشهر الحالى

>قال وزير الأسرى الفلسطينى عيسى قراقع، إن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت منذ بداية الشهر الجارى ١٢٥٠ فلسطينيًا نصفهم من القدس.

وأضاف قراقع - حسبما ذكرت قناة العربية اليوم الثلاثاء - أن قوات الاحتلال اعتقلت ٦٤٣ فلسطينيًا من القدس، كما أن نسبة الأطفال فى صفوف المعتقلين بلغت ٥٥٪ حتى هذه اللحظة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، لوح، يوم أمس الاثنين، باحتمال حرمان بعض الفلسطينيين فى القدس الشرقية من حقوق السفر والمزايا التى يتمتعون بها ردًا على الهبة الفلسطينية منذ بداية الشهر الجاري.

وعلى الرغم من أن تطبيق هذا الاقتراح لا يبدو وشيكًا أو حتى سياسى فإن مجرد طرحه ينافى التأكيدات الإسرائيلية منذ عقود بأن القدس مدينة موحدة يتمتع فيها العرب والإسرائيليون بحقوق متساوية.
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مصر 365

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