بان كى مون يندد بغارة جوية للتحالف أصابت مستشفى فى اليمن

ندد الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون اليوم الثلاثاء بغارة جوية نفذها التحالف الذى تقوده السعودية وأصابت مستشفى فى اليمن تديره منظمة أطباء بلا حدود وتدعمه وكالات تابعة للمنظمة الدولية.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة فى بيان "يدعو الأمين العام إلى تحقيق سريع وفعال ومتوازن لضمان المحاسبة."، وأضاف "يدعو الأمين العام جميع أطراف الصراع فى اليمن إلى وقف كل العمليات فورا بما فى ذلك الضربات الجوية."

وقال إن المستشفى تديره منظمة أطباء بلا حدود بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ومنظمة الصحة العالمية.

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