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اتحاد الكرة يوافق على طلب الأمن ويؤجل لقاء الأهلي أمام بتروجيت

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اتحاد الكرة يوافق على طلب الأمن ويؤجل لقاء الأهلي أمام بتروجيت اتحاد الكرة يوافق على طلب الأمن ويؤجل لقاء الأهلي أمام بتروجيت

وافق اتحاد الكرة على طلب الجهات الأمنية بتأجيل المباراة التي سوف تجمع بين الأهلي وبتروجيت في ثالث جولات الدوري المصري يوما واحدا.

وكان من المفترض أن يلاقي الأهلي نظيره بتروجيت يوم السبت المقبل لكن طلبت الجهات الأمنية من اتحاد الكرة تأجيله ليوم واحد لتقام المباراة يوم الأحد.

وجاء طلب التأجيل بسبب عدم قدرة الأمن على تأمين المباراة خاصة في ظل وجود العديد من الضباط المنتدبين خلال الفترة الحالية لتأمين الانتخابات البرلمانية.

وكانت الجهات الأمنية قد رفضت في وقت سابق أيضا إقامة مباراة المقاولون العرب والزمالك على ملعب الأول (طالع التفاصيل).

يذكر أن الأهلي سوف يدخل مباراته أمام بتروجيت وهو يمتلك في رصيده ست نقاط بينما لدى بتروجيت ثلاث نقاط فقط.

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