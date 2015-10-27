بالصور..محمد بن راشد يصطحب الرئيس المصري في جولة بدبي

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " مساء اليوم باصطحاب فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في جولة تفقدية بشوارع إمارة دبي يرافقهما سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي .

وقد أطلع الرئيس المصري على معالم دبي والمشاريع التنموية التي تنفذ ضمن خطة دولة الإمارات للوصول إلى التنمية المستدامة.

وأشاد فخامة الرئيس المصري بالنهضة الحضارية ومستوى البنية التحتية التي تتميز بها دولة الإمارات ما جعلها مثالا عالميا يحتذي به .. كما أثنى فخامته على رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اللذين يشرفان ويتابعان شخصيا تنفيذ هذه المشاريع التنموية لتكون دولة الإمارات الوجهة العالمية الأولى في الاستثمار والسياحة والتكنولوجيا .

رافق صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وفخامة الرئيس المصري في الجولة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة رئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في جمهورية مصر العربية و معالي محمد بن نخيرة الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي .