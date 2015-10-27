أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : كيف أتعامل مع الطفل في سن سنة ونصف و الثواب والعقاب -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : إزاي نجاوب الطفل على الأسئلة المتعلقة بالوفاة -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : إزاي نجاوب الطفل على السؤال المحرج " أنا جيت إزاي " -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس : يجب الرد على الأسئلة المحرجة للأطفال حتى لا تقتل حاسة الإستكشاف -
عدم اختصاص المحكمة في نظر استئناف "الحسيني" على حكم تغريمه بسبّ أحمد موسى -
أحمد سليمان يعلن ترشحه لرئاسة الزمالك -
مرتضى منصور: قناة واحدة هتذيع ماتش الزمالك وإنبي -
مرتضى منصور: أنا مش باطفش مدربين -
إيناسيو: ماحدش هيدخل في شغلي.. ومش هارحم المتخاذل -
بيت العائلة المصرية ينظم زيارات ميدانية لـ"دور الأيتام" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

بالصور..محمد بن راشد يصطحب الرئيس المصري في جولة بدبي

Google+ Print
بالصور..محمد بن راشد يصطحب الرئيس المصري في جولة بدبي بالصور..محمد بن راشد يصطحب الرئيس المصري في جولة بدبي

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " مساء اليوم باصطحاب فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح في جولة تفقدية بشوارع إمارة دبي يرافقهما سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي .

وقد أطلع الرئيس المصري على معالم دبي والمشاريع التنموية التي تنفذ ضمن خطة دولة الإمارات للوصول إلى التنمية المستدامة.

 وأشاد فخامة الرئيس المصري بالنهضة الحضارية ومستوى البنية التحتية التي تتميز بها دولة الإمارات ما جعلها مثالا عالميا يحتذي به .. كما أثنى فخامته على رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اللذين يشرفان ويتابعان شخصيا  تنفيذ هذه المشاريع التنموية لتكون دولة الإمارات الوجهة العالمية الأولى في الاستثمار والسياحة والتكنولوجيا .

رافق صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وفخامة الرئيس المصري في الجولة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة رئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في جمهورية العربية و معالي محمد بن نخيرة الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
بيت العائلة المصرية ينظم زيارات ميدانية لـ"دور الأيتام"

بيت العائلة المصرية ينظم زيارات ميدانية لـ"دور الأيتام"

السفيرة عزيزة - مها مصطفى ... صاحبة أول عربية أكل متنقلة في مصر

السفيرة عزيزة - مها مصطفى ... صاحبة أول عربية أكل متنقلة في مصر

مهارات نجوم النادي المصري في مباراة كمبالا سيتي "كوبري ع الماشي"

مهارات نجوم النادي المصري في مباراة كمبالا سيتي "كوبري ع الماشي"

كأس الكونفدرالية: توقعات أداء لقاء المصري أمام كمبالا سيتي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية

كأس الكونفدرالية: توقعات أداء لقاء المصري أمام كمبالا سيتي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية