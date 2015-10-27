تمكن ضباط وحدة مباحث مركز دار السلام بمديرية أمن سوهاج، من ضبط ”محمود م م ” سن 25 عاطل، ويقيم الشيخ مطاوع أولاد سالم قبلي، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 12679 جنايات المركز لسنة 2014 كلي رقم 348 غيابي بالأشغال الشاقة المؤبدة بجلسة 10/6/2015، والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضايا أرقام : 3228 إداري مركز دار السلام لسنة 2015 [سرقة بالإكراه] – 3233 إداري مركز دار السلام لسنة 2015 [سرقة بالإكراه] – 10814 جنح مركز دار السلام لسنة 2015 [سرقة بالإكراه] وبحيازته بندقية آلية عيار 7.62 × 39 تحمل رقم 6003733، وخزينتها وكذا طبنجه حلوان عيار 9 مم مطموسة الأرقام وخزينة بداخلها عدد “5″ طلقات من ذات العيار.
> بمواجهة المتهم إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع تحرر عن ذلك المحضر رقم 4045 إداري المركز لسنة 2015، وجاري العرض علي النيابة العامة.
ضبط متهم مطلوب في عدة قضايا وبحوزته سلاح ناري بسوهاج
تمكن ضباط وحدة مباحث مركز دار السلام بمديرية أمن سوهاج، من ضبط ”محمود م م ” سن 25 عاطل، ويقيم الشيخ مطاوع أولاد سالم قبلي، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 12679 جنايات المركز لسنة 2014 كلي رقم 348 غيابي بالأشغال الشاقة المؤبدة بجلسة 10/6/2015، والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضايا أرقام : 3228 إداري مركز دار السلام لسنة 2015 [سرقة بالإكراه] – 3233 إداري مركز دار السلام لسنة 2015 [سرقة بالإكراه] – 10814 جنح مركز دار السلام لسنة 2015 [سرقة بالإكراه] وبحيازته بندقية آلية عيار 7.62 × 39 تحمل رقم 6003733، وخزينتها وكذا طبنجه حلوان عيار 9 مم مطموسة الأرقام وخزينة بداخلها عدد “5″ طلقات من ذات العيار.