ضبط متهم مطلوب في عدة قضايا وبحوزته سلاح ناري بسوهاج‎

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز دار السلام بمديرية أمن سوهاج، من ضبط ”محمود م م ” سن 25 عاطل، ويقيم الشيخ مطاوع أولاد سالم قبلي، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 12679 جنايات المركز لسنة 2014 كلي رقم 348 غيابي بالأشغال الشاقة المؤبدة بجلسة 10/6/2015، والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضايا أرقام : 3228 إداري مركز دار السلام لسنة 2015 [سرقة بالإكراه] – 3233 إداري مركز دار السلام لسنة 2015 [سرقة بالإكراه] – 10814 جنح مركز دار السلام لسنة 2015 [سرقة بالإكراه] وبحيازته بندقية آلية عيار 7.62 × 39 تحمل رقم 6003733، وخزينتها وكذا طبنجه حلوان عيار 9 مم مطموسة الأرقام وخزينة بداخلها عدد “5″ طلقات من ذات العيار.

> بمواجهة المتهم إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع تحرر عن ذلك المحضر رقم 4045 إداري المركز لسنة 2015، وجاري العرض علي النيابة العامة.