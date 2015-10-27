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بالصور| تحسن نسبي في أعداد الناخبين مع قرب انتهاء التصويت بالأقصر‎

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بالصور| تحسن نسبي في أعداد الناخبين مع قرب انتهاء التصويت بالأقصر‎ بالصور| تحسن نسبي في أعداد الناخبين مع قرب انتهاء التصويت بالأقصر‎

إقبال الناخبين على التصويت

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الأقصر تحسن نسبي في أعداد الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، مع قرب انتهاء التصويت في اليوم الأول لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب.
> ولوحظ زيادة الإقبال في اللجان الواقعة بالمناطق التي ينتمي لها مرشحون يخوضون جولة الإعادة.
> وكانت اللجان الانتخابية بمحافظة الأقصر قد شهدت إقبالًا ضعيفًا خلال ساعات النهار.

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