بالصور| تحسن نسبي في أعداد الناخبين مع قرب انتهاء التصويت بالأقصر‎

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الأقصر تحسن نسبي في أعداد الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، مع قرب انتهاء التصويت في اليوم الأول لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب.

> ولوحظ زيادة الإقبال في اللجان الواقعة بالمناطق التي ينتمي لها مرشحون يخوضون جولة الإعادة.

> وكانت اللجان الانتخابية بمحافظة الأقصر قد شهدت إقبالًا ضعيفًا خلال ساعات النهار.