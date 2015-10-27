شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الأقصر تحسن نسبي في أعداد الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، مع قرب انتهاء التصويت في اليوم الأول لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب.
> ولوحظ زيادة الإقبال في اللجان الواقعة بالمناطق التي ينتمي لها مرشحون يخوضون جولة الإعادة.
> وكانت اللجان الانتخابية بمحافظة الأقصر قد شهدت إقبالًا ضعيفًا خلال ساعات النهار.
بالصور| تحسن نسبي في أعداد الناخبين مع قرب انتهاء التصويت بالأقصر
شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الأقصر تحسن نسبي في أعداد الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، مع قرب انتهاء التصويت في اليوم الأول لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب.